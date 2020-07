Las lágrimas de Graciela Alfano al hablar con Pampita Ardohain sobre su hija Blanca Crédito: Captura de pantalla

La pandemia de coronavirus obligó a todos los argentinos a cambiar sus rutinas y a adoptar medidas de prevención hasta hace algunos meses impensadas. Y los programas de televisión no fueron la excepción. Desde el comienzo de la cuarentena, y mucho más luego de los primeros casos de contagios en distintos canales y emisoras de radio, es más común la realización de entrevistas vía streaming. Muchos podrán pensar que con esa modalidad es más difícil conectar con el invitado y generar distintos climas; sin embargo, Graciela Alfano y Pampita Ardohain demostraron que la emoción puede trascender las pantallas .

Alfano hablaba sobre la importancia de disfrutar de la vida, aun en momentos complejos, como los que está atravesando toda la población. Y fue entonces que, mirando a cámara y con los ojos llenos de lágrimas, le pidió disculpas a la conductora de Pampita Online . "Perdoname, pero me emocioné mucho mirándote en este momento en la pantalla. Porque mientras te dije que la vida es un paraíso, estaba pensando en tu enorme pérdida", le dijo, conmovida.

Pampita, entonces, decidió explicarle que más allá del dolor por la muerte de su hija Blanca, ocurrida en 2012, todos los días agradece por la vida que le toca transitar. "Igual, yo también siento que la vida es un paraíso y que es hermosa. Todos los días. Y no es impostado, es real", comenzó explicando.

Luego, agregó: "Disfruto mucho de estar viva y de todo lo que Dios me dio. Soy muy consciente de eso. Te agradezco la emoción, pero quiero que te quedes tranquila en ese sentido porque pienso lo mismo que vos, que es una vida maravillosa y tenemos todo para ser felices y que solo es cuestión de abrir los ojos, porque quizá esté más cerca de lo que creemos eso que nos hace feliz".

"Vos, con tu sonrisa que es muy linda, Carolina, le das mucho a la gente. Más allá de lo que te pasó, esa sonrisa es la resiliencia. Sos una persona que sigue adelante pero que no se olvida de esa niña; porque en tanto viva en tu corazón, ella vive", señaló Alfano. Y le pidió: "Entonces, no dejes de sonreír, Carolina. No importa lo que te dicen. Yo sé que te dicen muchas cosas porque hay mucha envidia básicamente. Te va a ir muy bien porque sos una luchadora, vas para adelante. Me encanta estar en tu programa y decirte estas cosas. No dejes nunca de sonreír porque hacés mucho bien", finalizó Alfano. "Gracias, Grace, muchas gracias por tus palabras y por tu emoción", cerró Pampita.