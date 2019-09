Moria Casán habló de política, recordó sus días presa en una cárcel de Paraguay y opinó sobre el escándalo que tiene a Axel y a Tini Stoessel como protagonistas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 20:53

Moria Casán abrió las puertas de su casa en Parque Leloir para recibir a Involucrados, el programa que Mariano Iudica conduce por América. La diva contó que está pasando por un muy buen momento con Incorrectas y en su vida personal.

"Me estoy haciendo un shock metabólico, hago una dieta desintoxicante, como sano. Me levanto a las 8 de la mañana, desayuno, camino una hora de cinta, y al mediodía como algo, como por ejemplo tres aceitunas o dos pedacitos de pavita. Y al mediodía almuerzo para ir bien al programa. Siempre hay que acompañar con gimnasia", indicó.

Dispuesta a tocar todos los temas, Casán habló de los días que pasó en la cárcel en Paraguay, tras ser acusada del robo de unas joyas, en diciembre de 2015. "Se sabe que me hicieron una cama. Desde el primer momento supe que era una fantochada, las joyas eran bijou, porque yo no uso joyas. Y la segunda vez, me hicieron una cama más grande que la primera. Fue una enseñanza. Soy absolutamente resiliente y no me hago la superada, pero siempre supe que no había hecho nada. Voy con la verdad en la vida y no me achico. Querían verme esposada y les di el gusto. Y también me di el gusto de hacer cambiar todos los aires de esa especie de monasterio que era la cárcel", rememoró, siempre verborrágica.

Casán opinó también sobre la situación vivida por Tini Stoessel y Axel en Madrid, y sobre las denuncias que el cantante recibió en los últimos días. "Me parece que lo de Axel y Tini es una guerra de egos. Hablé con Alejandro, el padre de Tini y me dijo que no había pasado nada. Ella lo mira sonriente. Yo creo que estaba fastidiosa porque Lali [Espósito] estaba en primer plano y hay enfrentamiento entre ellas", reflexionó.

También se explayó cuando le preguntaron sobre su posición política: "Voto de acuerdo a mi registro sensible y a cómo me va. El Fondo Monetario Internacional le prestó plata a Mauricio Macri y se la va a tener que dar a Macri. Por algo quedaron stand by 5.400 millones de dólares; si viene un gobierno populista no le van a dar nada. Siempre estamos dependiendo del Fondo. Sé que el arrase en las PASO fue terrible pero puede haber una posibilidad y el FMI no quiere un gobierno populista como puede ser el de Alberto Fernández, que me parece extraordinario político, de lo mejor".

"A la gente le dicen que vamos a ser Venezuela, pero los argentinos somos fachos y no queremos ser iguales. Somos raros los argentinos, no tenemos un ADN auténtico sino lo peor de los gallegos, los tanos, los alemanes. No nos olvidemos que [Juan Domingo] Perón era un general y no un portero, y Evita quería la patria socialista y eso dio resultado en los años 50", siguió la exvedette.

"Me encanta la fórmula Fernández Fernández. Soy profeta en mi tierra y nunca me tuve que ir. Mi país me dio de todo, con todos los gobiernos. Me sobra trabajo", se jactó Casán, quien aseguró que no se reconoce como kirchnerista. "Por otro lado, en cuatro años hemos aguantado muchas cosas de Mauricio; hizo todo lo contrario a lo que dijo pero están hipnotizados por él. Otro, con mucho menos, no dura un mes. Entonces pueden darse vuelta los resultados de las PASO. Yo creo que Cristina es muy astuta y se corrió, pero Alberto no es un títere".