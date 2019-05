Le cortaron el pelo en vivo a Cinthia Fernández... ¡y terminó llorando!

Cinthia Fernández aceptó cortarse el pelo, pero después se arrepintió

En Los ángeles de la mañana, ayer, el estilista Fabián Medina Flores criticó en vivo el larguísimo pelo de Cinthia Fernández . Para su sorpresa y mientras le hacía escuchar los crujidos de sus puntas resecas, le dijo: "Todo este pelo está muerto, si vos te lo cortás ahora para el verano te va a crecer un montón". Comentario al cual la panelista respondió: "Mañana me lo corto, que venga alguien a cortarme en vivo así me lo corto gratis".

Presa de sus palabras, Fernández debió cumplir hoy con su promesa porque Medina Flores volvió al estudio de eltrece, pero esta vez no lo hizo solo sino en compañía de un peluquero. La panelista no estaba convencida de hacerse el corte de pelo, pero se dejó persuadir por el especialista... ¡aunque luego se arrepintió de haber aceptado!

Cinthia Fernández y un cambio de look que la hizo sufrir - Fuente: eltrece 10:02

Video

Mientras el peluquero le cortaba el pelo, Fernández no parecía muy contenta con la situación, gritaba y no paraba de moverse hasta que en un momento se puso a llorar: "No quiero cortarme": Finalmente, llegaron a un acuerdo y ganó la aprobación de sus compañeras que la animaron a seguir adelante con el cambio de look.