La hija mayor de Diego y Yanina Latorre habló sobre su inminente debut en la pista de ShowMatch Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019 • 17:06

Año tras año, la producción de ShowMatch se esfuerza por sumar figuras a la pista del " Bailando por un Sueño ", la plataforma que sirve como una suerte de vidriera para novatos y consagrados. Entre las nuevas caras que veremos este año, en la edición especial que se conoce como "Súper Bailando" se encuentra la de Lola, la hija mayor de Diego y Yanina Latorre .

Este mediodía, madre e hija pasaron por El Diario de Mariana para hablar de los nervios que cada una, desde su lugar, transita por estos días, frente al inminente debut de la joven en el certamen. "Estoy muy ansiosa y contenta. Pasé tantas veces la coreografía que me siento segura y me la sé de memoria", contó Lola, de 18 años.

Yanina, siempre tan tajante al momento de opinar de terceros, no pude despegarse de su rol de madre. "Yo la veo divina, aunque tengo los todos miedos de madre. No me da temor que la ataquen porque se sabe defender. Desde el lunes voy a estar muda con todo lo relativo a Lola", se comprometió.

La joven aseguró que no pretende pelearse con nadie. "Estoy más independiente, crecí y quiero mostrame sola. Mi mamá va a ir al piso del 'Bailando' pero, si me dicen algo, no va a saltar, ni mi familia tampoco. Sé que hay mucha gente que mezcla odios y broncas contra mi mamá, pero yo recién empiezo, no hice nada y no tengo nada que ver", se defiende Lola. "Me parece que soy suficientemente inteligente para no mezclar. Por ejemplo, Pampita y mi mamá tienen sus diferencias y yo amo a Pampita".

La hija mayor de Diego y Yanina Latorre habló sobre su inminente debut en la pista de ShowMatch Crédito: Instagram

Yanina explicó que le dio permiso para que Lola se sumara al "Súper Bailando" por varias razones. "La dejé porque tiene 18 años, está creciendo y la voy a acompañar en todas sus elecciones. Yo estuve en el 'Bailando' y me divertí mucho. Como mamá, estoy al costado o atrás, no adelante", señaló.

¿Qué dice el papá, Diego Latorre? "No quería al principio pero una vez, yendo a la facultad, me dijo que probara para que me decidiera en lo que me gusta. Es celoso pero más que nada es 'cuida', como cualquier papá", dijo la joven.

Pese a no ir con los "tapones de punta" como su madre, Lola ya tuvo un primer enfrentamiento con Charlotte Caniggia, quien dijo de ella que es linda pero que la mandaría a un cirujano. "Está bien que tenga su pensamiento sobre mí. Yo también opino en mi casa de un montón de gente. Si pienso de alguien que es lindo o feo, no salgo a la tele a decir si necesita una cirugía. Yo no soy como ella, no quiero hacerme cirugías ni teñirme y seguir así, natural, toda mi vida. Me encanta Charlotte, es un personaje súper divertido", señaló.

"Estoy segura con lo que hago. Voy a divertirme y no a pelearme con nadie. Y pienso que si uno le quiere decir algo a alguien, lo tiene que hacer de frente y no atacando a la familia. Recién empiezo y no hice nada malo para que me puteen", siguió.

Lola contó que que, a diferencia de su padre, Yanina "es una madre compinche, permisiva". La panelista de Los ángeles de la mañana, en tanto, se mostró algo nerviosa por el debut de su hija en la pista de Marcelo Tinelli. "El lunes voy a parir de nuevo", se sinceró.