El galán bromeó sobre el uso que le dan él y su pareja a las redes sociales Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019 • 17:55

Este jueves se estrena No soy tu mami y Pablo Echarri , que protagoniza junto a Julieta Díaz esta comedia dramática dirigida por Marcos Carnevale, visitó Cortá por Lozano para hablar de todo.

En una entrevista intimista, el actor se metió con el auge de las redes sociales. "Me gusta Twitter para dar mi opinión. Es un bueno momento este, porque se ha perdido un poco el miedo a la opinión. Es una buena manera de poder avanzar como sociedad", dijo. Pero no todo es positivo para él: " Nancy (Dupláa) me pone pocos likes en las redes. Todo el tiempo me quiere bajar el precio. En cambio, likea mucho las publicaciones de Axel Kicillof. No es para menos, un tipo atractivo e inteligente", bromeó.

Además, el protagonista de la miniserie Atrapar al ladrón-que se verá muy pronto, por la pantalla de Telefe- se reconoció bastante "chapado a la antigua" al momento de comunicarse con terceros: "En WhatsApp soy de audios largos, pongo los puntos, abro comillas. Todo. Las faltas de ortografía y el no poner acento, me da vergüenza. El tema es que soy un hombre grande ya. El lenguaje inclusivo no me suena cacofónicamente. Tal vez me tomo el tiempo de nombrar a los dos géneros".

Echarri reflexionó también sobre su recorrido laboral y dio detalles de su rutina diaria familiar. "Seguramente soy un tipo más evolucionado, que maneja bien el sentido del humor. Estoy menos enfrascado. Hago algún trabajo espiritual, medito un poco. Tengo periodos en mi vida que son muy mentales y en otros necesito herramientas que me ayuden a bajar mi nivel de ansiedad", explicó.

El actor dijo no renegar en absoluto de su perfil de galán, ese que lo lanzó a la fama a mediados de los 90, en novelas como Sólo para parejas, Inconquistable corazón o Por siempre mujercitas. "El 'langa' me dio la posibilidad de hacer otras cosas. Además me divierte mucho y amo ser galán. Creo que ser vendedor de ropa, cuando era muy jovencito, me dio algo de entrenamiento para el galán, porque venían muchas mujeres. Hay una línea delgada entre ese trabajo y el tipo seductor", aseveró.

De aquellos primeros tiempos como galán, Echarri dio a conocer cuál fue su gran secreto: "El pelo largo fue un punto fuerte porque se usaba mucho. De hecho nos escondíamos detrás del pelo. Por ahí no eras tan atractivo pero tenías buen pelo. Me lo lavaba todos los días porque había que revolearlo y el olorcito a crema de enjuague sumaba un montón".