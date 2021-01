Los Mammones: Ulises Bueno reveló que no soporta su canción más exitosa

Nació a la sombra de su hermano Rodrigo, y aunque este no quería que se dedicara al espectáculo, al día siguiente de su muerte se subió por primera vez a un escenario. A partir de ahí la historia es conocida: Ulises Bueno desarrolló una carrera, primero homenajeando a Rodrigo y a la Mona Jiménez, y más adelante triunfando con repertorio propio.

De paso por Los Mammones, y a la hora del segmento musical el cuartetero interpretó con alegría algunas de sus mejores canciones, aunque una quedó excluida de movida.

El incómodo momento comenzó cuando Jey Mammon arrancó con la introducción de “Dale, vieja dale”. Mirada de desconfianza del invitado, manos en la frente y la confesión: “¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida?”. La revelación dejó a todos mudos, y dio por tierra con el simpático momento que hasta ese momento se estaba viviendo. Ulises continuó lamentándose con algo de bronca: “Cuando me lo ofrecieron dije ‘No, ese tema no es para mí. Désenlo a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”.

Sin embargo, el estilo cómplice del conductor, sumado a cierta muñeca para transitar momentos inesperados que va mejorando programa tras programa llevó a que a pesar de los reparos, terminaran cantándolo a dúo.

A la hora de las confesiones, Ulises Bueno le reconoció a Jey Mammon que nunca fue a la escuela: “Mi vieja quería que toda la familia acompañara la carrera de mi hermano, así que nos la pasábamos viajando. Me tocó vivir su vida, recorrer otros caminos. Aprender a leer y a escribir fue complicado, me enseñaron amigos de mi hermano”.

Y en relación a su madre, Beatriz Olave, el cantante reconoció: “Mi mamá es una persona muy especial. Ella perdió un 90 por ciento de ella cuando se fue mi hermano, se apagó muchísimo. Fue difícil estar con mi vieja, confundiéndome con él. ‘Che, Ro, escuchame’. Ella lo extraña mucho, está con fotos de él constantemente”, confió.

