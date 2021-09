Los motivos por los que Yanina Latorre faltó a Los ángeles de la mañana: “Pasé una noche fatal”

Los ángeles de la mañana hoy tuvo dos bajas. A la ausencia con aviso de Andrea Taboada -que está de vacaciones-, se sumó la de Yanina Latorre, que se encuentra en reposo debido a una gastroenteritis aguda. En pijama y desde su casa, la angelita habló con los integrantes de su programa y contó todo sobre su estado de salud.

Pero antes de aparecer en su ciclo, les dejó un mensaje a sus seguidores de Instagram: “No estoy para gritar. Estoy en cama, en reposo, por eso desaparecí. Se me parte la cabeza, pasé una noche fatal, no fui a LAM. Hago estas historitas porque sé que mis seguidores fieles quieren saber de mí. Estoy cansada posta. Igual voy a hacer un Zoom para LAM, con mi amigo Ángel, que lo amo. Espero que hoy no me corte el micrófono porque estoy enferma”.

Tal como lo anticipó en sus redes, minutos después la angelita habló en su programa y contó las razones por las cuales está haciendo reposo. “Tengo gastroenteritis aguda, no quiero entrar en detalles, pero es aguda de todo”, comentó desde el living de su casa y enseguida, enumeró los síntomas que la llevaron a consultar con su médico. “Ayer a la tarde me empecé a sentir mal, flojita, como con baja presión y estuve toda la noche en el baño, abrazada al inodoro”, detalló luego.

Mientras sus compañeras bromeaban al respecto, la angelita reflexionó sobre qué le pudo haber hecho mal. “No sé qué comí. El domingo chupé con vos Ángel, pero dos vasitos de vino. Viste que cuando no hay copa no me gusta tomar”, lanzó ante la mirada atónita del resto del panel. E inmediatamente, atribuyó las causas de su malestar a su próxima operación de cataratas. “Yo soy nerviosa, por ahí es que me estoy por operar los ojos y estoy con muchos estudios”, indicó.

Yanina Latorre deberá pasar por el quirófano

Yanina Latorre se tiene que operar porque está perdiendo la vista: “No la estoy pasando bien"

A finales de agosto, Latorre había contado que tiene que someterse a una operación en sus ojos porque no estaba viendo bien y eso ya le estaba impidiendo llevar su vida con normalidad, porque por ejemplo no estaba pudiendo manejando de noche porque veía “borroso y desenfocado”.

Luego de contar esto, las angelitas le hicieron preguntas, a lo que ella les aclaró: “No me estoy quedando ciega, pero es verdad que me tengo que operar (...). Tengo principio de cataratas”. Y contó que ya tenía la fecha para la intervención: el 14 de septiembre próximo. “Me van a poner una lente intraocular”, había detallado.

“Estoy muy incómoda, me cuesta manejar. Ya no es [que no puedo solo] leer. (...) Yo creí que era presbicia por la edad, pero me encontraron astigmatismo, presbicia, hipermetropía y principio de cataratas. No veo nada”, había expresado sobre el diagnóstico del oftalmólogo, que en parte la había sorprendido.

Asimismo, había contado que primero se iba a operar de un ojo y a los días, del otro. “Te meten una lente y, aunque puede ser sin anestesia, yo pedí que me durmieran porque me da impresión todo eso”, había comentado. Asimismo, había explicado que el oftalmólogo le había dicho que la opción de la anestesia no le iba a generar ningún malestar anterior o posterior, pero que “de repente” iba a ver “una oscuridad”.

