Los nervios de Charlotte Caniggia en su debut como panelista de Pampita Online

Charlotte Caniggia será parte de Pampita Online, el ciclo que conduce Carolina Ardohain por la pantalla de Net TV Crédito: Gentilza Kuarzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 19:00

Pampita Ardohain hizo su regreso a la TV esta semana con su magazine de Net TV, Pampita Online, tras unos meses de ausencia por la pandemia del Covid-19, y este jueves presentó a su flamante incorporación: Charlotte Caniggia. La joven será panelista del ciclo dos veces por semana.

"Estoy muy contenta de que haya aceptado estar en este programa, la vamos a cuidar, le vamos a dar su lugar, porque esto es algo nuevo para ella". De este modo la presentó Ardohain, contando que hacía mucho tiempo que la quería en el equipo de Pampita Online porque ya era "una amiga de la casa", por haber estado de invitada "muchas veces".

Charlotte hizo su ingreso reconociendo que estaba muy nerviosa al debutar como panelista del ciclo, ante lo cual Ardohain le pidió que se sintiera cómoda opinando sobre todos los tópicos que se aborden.

Charlotte estará dos veces por semana en el magazine de la modelo y conductora Crédito: Gentileza Kuarzo

Según pudo saber LA NACION , en este regreso de Pampita Online a la TV se apunta a una rotación de panelistas para que "el programa sea más rico, con pluralidad de voces", y al mismo tiempo para garantizar el distanciamiento, al contar con menor cantidad de invitados que lo habitual, en esta nueva cuarentena que rige en el AMBA por la pandemia de coronavirus .

Así, este jueves estuvieron junto a Ardohain, Charlotte, Hernán Drago, Julieta Novarro, Alvaro Norro y Gabriel Oliveri, quienes se fueron ubicando en distintos espacios del living para evitar estar todo juntos en la mesa.

La pelea con Mariana Brey

Si bien el miércoles habló sobre su disputa mediática con la panelista de Los ángeles de la mañana, este jueves Pampita aludió de lleno al tema, con informe incluido sobre la repercusión que tuvo en los medios .

Pampita dijo en su programa que su conflicto con Brey ya es un tema terminado

El conflicto surgió cuando en el programa de eltrece se mencionó a la boda del ex de la modelo, Pico Mónaco , con la empresaria francesa Diana Arnopoulos, y luego al video que mostraba al extenista enojado con la empleada doméstica que había robado en la casa de Ardohain .

El modo en el que se abordó el último tema no fue del agrado de Ardohain, quien se cruzó fuertemente con Brey en varias ocasiones, y posteriormente hizo su descargo -aunque sin mencionarla- en su propio programa. "Si no nos ayudamos entre nosotras, ¿qué ejemplo estamos dando en un país donde hay tantos femicidios?", reflexionó el miércoles.

Este jueves, amplió su opinión sobre Brey. "No creo que tenga algo personal conmigo, pero si sos periodista tenés que chequear la data. Yo tengo valores como mujer que son muy importantes, y es lindo reconocer cuando uno se equivoca, yo me enojo cuando se toca mi honor. Por ahora no voy a hacer una demanda legal, pero nunca se sabe", deslizó.