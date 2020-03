La panelista de LAM se quebró en vivo tras hablar de la enfermedad de su amigo Fede Bal Fuente: Archivo

Federico Bal sorprendió a todos ayer, al compartir en las redes un video en el que contó que padece cáncer de intestino y que deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia, rayos y pastillas durante seis semanas . Esta noticia generó un fuerte impacto en la audiencia y en sus colegas, quienes enseguida salieron a expresar todo su cariño y apoyo en las redes sociales.

Esta mañana, Lourdes Sánchez -amiga y ex compañera del 'Súper Bailando' de Bal- contó en Los ángeles de la mañana que pudo comunicarse con Fede y aseguró que se encuentra muy positivo. "Fue una noticia que nos sacudió a todos. A raíz del mensaje en Twitter que publicó la semana pasada, le escribí todos los días y no me respondió. Ayer al mediodía me pidió que lo llame. Hablamos casi 20 minutos y me contó todo lo que dijo en sus redes", comenzó a relatar la panelista visiblemente conmovida.

Tras confesar que su amigo es fuerte y saldrá de esta situación, la bailarina aseguró que lo que más admira es su fuerza de voluntad: "Una de las cosas que admiro de él es que, en cada situación adversa que le toca vivir, tenga un mensaje para el que está del otro lado, en este caso el de la prevención y el de hacerse los chequeos".

En cuanto a cómo se encuentra el actor anímicamente, expresó: "La palabra cáncer es fuerte pero me dejo tranquila como hablaba él, lo escuché súper positivo. Lo noté muy fuerte, siempre mirando hacia adelante que es lo principal para darle batalla a esta enfermedad".

Enseguida, hizo referencia a los síntomas que generaron alarma en Bal hace dos o tres semanas, que lo llevaron a acudir rápidamente a hacerse los estudios de control. "Fue algo muy rápido. Tuvo un episodio que lo alarmó: tenía dolores de panza, diarrea y encontró sangre en su materia fecal. Venía con esto hace dos o tres semanas pero nunca se sintió mal", explicó con lujo de detalles.

Minutos después, Yanina Latorre contó cómo fue la reacción de Carmen Barbieri al enterarse de la noticia . "Carmen no entró en desesperación. Empezó a preguntar dónde estaba alojado el tumor, de qué medida era y si con quimio se disuelve", dando a entender que la capocómica tiene conocimiento de la enfermedad debido a la experiencia con su exmarido y con su padre.

Luego, Latorre leyó un mensaje muy emotivo que publicó en sus redes Sofía Aldrey, la novia del actor que ya se encuentra en Buenos Aires acompañándolo: "Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo", escribió en su Instagram acompañado por una foto de los dos.

Por último, y entre lágrimas, Lourdes leyó un mensaje que le envió el actor donde agradecía el cariño recibido en las últimas horas. "Es tremenda la cantidad de mensajes que recibió. Dice que lo agradece porque le hace muy bien y le emociona el cariño de la gente. Él es un titán y va a salir de esta", señaló con voz entrecortada.