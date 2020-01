Luciana Salazar, enojadísima con Antonio Gasalla: "Merecemos unas disculpas"

Enojada, Luciana Salazar decidió no ir a ver a Antonio Gasalla al teatro Fuente: Archivo

8 de enero de 2020 • 13:03

En las últimas horas, Luciana Salazar voló desde Punta del Este a Mar del Plata especialmente para ir a ver al teatro a su amigo Marcelo Polino, que tiene una participación especial en el espectáculo Gasalla. Sin embargo, a partir de las declaraciones que Antonio Gasalla tuvo sobre la subrogación de vientre tanto arriba como debajo del escenario, la actriz decidió finalmente no concurrir a la obra.

Muy molesta por los dichos del capocómico (en su obra bromea sobre aquellos que se van a Estados Unidos a "comprar hijos rubios de ojos celestes"), la rubia habló con Los ángeles de la mañana y expresó: "Ya había pasado con el tema de Flavio, cuando salí a solidarizarme porque me sentí afectada de la misma manera. O sea que se lo haya dicho a él, es como si me lo hubiera dicho a mí y a todos los que hicimos el mismo método: a Florencia de la V, a Marley, a todos".

"Me parece de una ignorancia absoluta porque es fácil decir que vamos a comprar hijos. Y las personas que hacen inseminación entonces, ¿también van a comprar hijos? Tener que poner dinero para cumplir el deseo de ser padre entonces es comprar un hijo. Hay muchísima ignorancia con este tema", señaló sin ocultar su enojo.

Enseguida, la mamá de Matilda contó los motivos por los que decidió no asistir al teatro a ver a Polino. "Me da bronca porque sé que se dijo con alevosía, sabiendo que molestó. Sé que Polino no la pasó bien con esto, no lo hablé pero me imagino. Tenía planeado ir a verlo porque es familia, pero la verdad que esto hace que no quiera ir. No estoy de acuerdo, siento que merecemos unas disculpas de Antonio, aunque dudo que lo haga", continuó.

Tras reconocer que tenía una muy buena relación con el humorista, la modelo aseguró que no reconoce esta faceta de Gasalla. "Me da mucha lástima ver a este Antonio, al cual yo conocí y admiraba, lo quería un montón. Teníamos una relación espectacular, me quiero quedar con ese Antonio de antes que yo conocí, el de las buenas etapas. Aparte también me parece horrible lo que le hizo a las mujeres, espantoso. Estoy en esto de cuidarnos entre nosotras entonces hay que ponerle un freno", agregó en referencia al violento episodio que días atrás tuvo con dos cronistas de espectáculos a la salida del teatro.

"Me da mucha lástima porque quería ir a verlos, pero indudablemente esto hace que no. Obviamente que a Polino lo voy a ver igual porque es mi amigo, mi familia, pero me da mucha pena no poder asistir al teatro por esta situación", concluyó apenada.