Luciana Salazar, maternidad y política en una misma entrevista

Invitada al programa Podemos Hablar, Luciana Salazar reflexionó sobre un momento muy privado, en el que sintió una profunda angustia cuando se encontró sola en su rol de madre, cuando Matilda tenía muy pocos meses. Reconocida como una de las twitteras políticas del momento, también se animó a responderle a Andy Kusnetzoff si haría o no una carrera en política.

En el segmento inicial del programa, en el que los invitados cuentan distintas experiencias personales según la consigna arrojada por el conductor, Andy invitó a dar un paso hacia adelante a aquellos que en algún momento se sintieron solos. Entonces, luego de reflexionar sobre su postura de ser madre soltera, Luciana reconoció: "Pasaron cosas que uno pensaba que no iban a suceder y tuve que tomar la decisión yo sola. Cuando Matilda sea grande le voy a contar la historia completa, ella merece saber toda la verdad". Finalmente, y muy emocionada, dijo: "Matilda tiene solo una familia, y es toda una responsabilidad para mí. Tiene muchos hombres que la aman. En primer lugar, mi papá, que cumple el rol de abuelo y papá".

Profundizando en su rol de madre, la vedette contó: "Cuando Matilda tenía dos o tres meses y la estaba por bañar, agarré el duchador, se me disparó y empezó a mojar todo. Me resbalé, me caí con mi hija en brazos. Me maté, y me agarró un llanto de desborde. Me sentí sola en una situación vulnerable, y lo primero que hice fue protegerla a ella, me puse a llorar e hice una catarsis".

Más adelante, y en relación a su perfil político en Twitter, Kusnetzoff le consultó cómo surgió esa nueva faceta en ella y le preguntó si le gustaría ser presidenta. Ella reconoció: "No me lo pongo a pensar, pero que la vida me sorprenda. Si lo pienso hoy, me divierte, no tengo las armas, pero me encantaría. Creo que se demostró que una mujer como Cristina pudo llevar muy bien este país, ¿entonces por qué no pensar en una mujer? Y no lo digo por mí nada más".

Con respecto a cómo obtiene información política tan confiable, Salazar explicó que tiene dos fuentes locales: "Después tengo una persona con la que trabajo de afuera, que estudió política internacional. La política me apasiona, y tengo muchos amigos vinculados a eso. Me encanta".

Durante las últimas elecciones PASO, Salazar sorprendió arrojando en Twitter resultados parciales cuando todavía no se conocían los números con mucha precisión. En esa jornada, nació una Luciana más anclada en ese mundo, y sobre eso resaltó: "Se me ocurrió preguntarle a mis informantes, y me dio exacto todo, fue tal cual. A partir de ahí le digo: ¿No tenés algo para contarme?".

Por último, la vedette reconoció que debe soportar opiniones machistas con respecto a su interés por la política, y concluyó: "Soy una mujer que tal vez se mostró más desde otro lado, y siempre está ese ojo prejuicioso y machista que vivimos en la sociedad".