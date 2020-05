El conductor respondió, divertido, una de las consignas del programa PH: Podemos Hablar Crédito: Capturas

El sábado, en el programa PH: Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, los invitados debieron responder en el denominado "Punto de encuentro" a una pregunta directa: si tuvieron fantasías con algún famoso.

Luis Novaresio recogió el guante y, en un clima distendido, se dirigió a Carmen Barbieri, quien también estaba invitada esa noche.

"Lo voy a decir, no hace mucho tiempo cuando conduje Debo decir, yo no la conocía mucho a Carmen e hicimos un programa muy divertido", recordó el periodista. "Y yo tuve una fantasía con la señora Carmen Barbieri", contó, ante la sonrisa de la actriz.

"A ver, estamos en el tren de la fantasía. Absolutamente te digo que claro que soy gay, me gustan los varones, pero cuando ella vino al programa se entregó", apuntó el conductor de Animales sueltos. Barbieri también aludió a ese momento con simpatía y un dejo de picardía. "Vos me diste una ternura, un amor, ¿vos tuviste esa noche un sueño erótico conmigo?", bromeó la capocómica, para luego continuar con su relato.

Luis Novaresio reveló con qué famosa argentina tuvo fantasías - Fuente: Telefe 03:19

Video

"Él me miró, muy especial tu mirada y yo me di cuenta, tengo ganas de darte un abrazo, un beso, porque te quiero y te admiro. Yo sentí que en el programa me amó, él me gusta muchísimo, me parece un lindo hombre", concluyó Barbieri.

A comienzos de marzo, Novaresio habló con LA NACION sobre su sexualidad, y remarcó que había sido un error "no haber hecho público que era gay".

"Cuando uno tiene cierto grado de notoriedad, como tengo yo, uno tiene cierta responsabilidad social respecto de los hechos que son discriminados. Nuestro país sigue siendo homofóbico, nuestro país todavía discrimina a las personas gay, trans y demás. Tomé nota que mi exteriorización sobre el tema generó mucha empatía en mucha gente, mucho acompañamiento", le contó el periodista a este medio . Actualmente, Novaresio se encuentra muy feliz en pareja con el empresario inmobiliario Braulio Bauab .