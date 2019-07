Los periodista se encontraron, cara a cara, en el ciclo Hora 25 Crédito: Instagram

3 de julio de 2019

"Lo vi de buen animo y mejor de salud", dijo Luis Ventura sobre Jorge Lanata , tras pasar como invitado por su programa en TN, Hora 25. "Tuvimos coincidencias en cuanto a la profesión y los medios", apuntó, sobre este primer reencuentro en cámara, luego de varios años enfrentados.

"Yo fui coach de Leonardo Fariña cuando apareció en los medios. Lanata dijo que yo cobraba por hacerlo, cosa que no pasó. Lo hice porque cuando en una pelea diez le pegan a uno, yo estoy con el uno", aseguró el periodista de chimentos en Involucrados. Y apuntó: "El día que se le entregué el Martín Fierro de Oro en la radio, lo encuentro detrás del escenario y me extiende la mano. Me agradeció la distinción. Habíamos estado peleados, casi llegamos a las trompadas", señaló.

En la entrevista que le realizó Lanata, Ventura se tomó un momento para reflexionar sobre el estado de los medios en la actualidad. "Veo mucha operación. Lees lo mismo en todos lados", apuntó en un momento. Y luego, hizo referencia a su pasar económico: "Gané muy buena guita. Siempre me buscaron porque laburo".

Pero el ex Intrusos también habló de su vida personal. "Me casé a los 24 años, me separé a los 27. Era una mujer divina pero el desastre era yo. Entonces me enamoré de Estela, la madre de mis hijos, Facundo y Nahuel. Después vino lo de Antonito [ el hijo extramatrimonial que tuvo en 2014 con la vedette cordobesa Fabiana Liuzzi ]. Con Estela estuvimos juntos 32 años. Ahora vivo con mi mamá", le contó anoche a Lanata.