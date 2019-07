Maca Rinaldi habló sobre la decisión de Tinelli: "Estoy sorprendida"

Maca Rinaldi y Hernán Piquín Crédito: La Flia Contenidos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2019 • 12:28

"Estoy sorprendida por el lío que se armó", aseguró Macarena Rinaldi, bailarina de ShowMatch , sobre su ausencia en la sentencia del ciclo de Marcelo Tinelli. "No era nuestra intención causar semejante problema. Queríamos tener la cumbia lista para presentarla y entre la gira y el viaje a España de Hernán, si yo no iba no nos íbamos a ver por 18 días. Por eso me fui con él", aseguró la rubia que tiene como partenaire a Hernán Piquín, en el programa Los ángeles de la mañana.

Porque en la última sentencia, el tema excluyente resultó ser la ausencia del prestigioso bailarín y Rinaldi-pareja de Fede Hoppe, productor del programa. Por un compromiso previo de Piquín, el dúo había decidido viajar a la península, sin imaginar que Tinelli no avalaría su ausencia en la sentencia.

"Viajé con el aval de la producción. Cuando empecé a buscar pasajes para volver, no había. Como nos sobraba puntaje, nos quedamos tranquilos. Llegué y vi todo lo que se había armado... Estoy sorprendida. Es simple: nos fuimos con permiso. Si Marcelo decide lo que decide, lo acepto. Pero si íbamos a ser sancionados, me hubiera gustado bailar el duelo. Está bien. Tendremos que ir al teléfono, qué le voy a ser", aseguró resignada sobre la determinación de Tinelli de que la pareja vaya directamente a competir al teléfono.

Y sumó: "Es más llevamos todo armado para practicar allá. Subí videos a las historias de Instagram. Y sí a la mañana tomaba sol, pero a la tarde ensayaba. No me fui con la capelina y el abanico": Además aseguró: "Yo sigo a pura clase, entrenamiento y pensando los ritmos que siguen. Pido perdón a mis compañeros, pero abro un paréntesis: pueden surgir cosas como las que nos pasó".

Por otro lado, dejó en claro que todo lo que decía era solamente lo que ella pensaba y que no podía hablar en nombre de Piquín.