La sobrina cantante de Ricardo Fort contó cómo fue su relación con el mediático empresario y le hizo un curioso pedido a Marcelo Tinelli

15 de enero de 2020

"Era difícil que mi tío fuera mediático, por el tema plata. Yo era chiquita y era peligroso andar por la calle. Ya de más grande fue diferente", contó Macarena Fort, hija de Jorge Fort y Karina Antoniali, y sobrina de Ricardo Fort.

"Mi tío era increíble, tan suelto. No tenía vergüenza de nada. Era mi padrino, y fue la mejor elección que pudieron haber hecho mis padres. De chiquita, yo era la única nena en la familia y él me trataba como a una hija, me vestía, me peinaba", contó Macarena en Confrontados, por Elnueve.

Igual que su tío Ricardo, Macarena es cantante y, además toca varios instrumentos. "Aprendí guitarra y piano de chica, y tomé algunas clases de batería. Pero me gusta cantar en inglés, el pop y los temas melancólicos. Estudio por YouTube".

Sobre la relación con su tío, dijo: "De más grande nos distanciamos, sobre todo cuando se hizo famoso porque teníamos otros tiempos... Y también por cuestiones familiares. Pero nunca tuvimos una mala relación. Una vez vino a mi cumpleaños de sorpresa a cantarnos a mí y a mis amigos. A veces enciendo la tele y lo veo y digo: 'está ahí'".

En otro tramo de la charla, Macarena contó que sufrió bullying: "No por el apellido, pero sí por tener plata. Me decían que era rica y que tendría que comportarme diferente, que era una chetita. En la secundaria me sucedió lo mismo, por un tema físico. Pero todo eso me ayudó a ser quien soy hoy. Me acepto y me quiero como soy".

Sus padres están separados y Jorge está en pareja desde hace seis años con Rocío Marengo. "Son sus relaciones. Está todo bien y tengo la mejor onda con todos. Si mis padres tienen una pareja, es tema de ellos, no tienen que meter a sus hijos. No me voy a hacer problema por la vida de mi papá. Me ocupo de mis sentimientos, tengo novio. Estoy enamorada".

Entonces, el conductor Rodrigo Lussich le preguntó si se animaría a ir al "Bailando por un sueño". "Soy muy tímida. Y medio dura para bailar. Pero quizá podríamos ir todos los primos. ¡Marcelo, llamanos!", arriesgó.