Malnatti le reveló a Juana Viale qué hizo con los saleros que le robó a Mirtha Legrand y dejó a todos sin palabras

Este domingo, durante la emisión del Almorzando con Juana (eltrece), Daniel Malnatti contó que se “robó” dos saleros luego de su visita al programa que conduce Mirtha Legrand (en 2022), y reveló qué hizo con ellos. “A vos te quiero lejitos”, lanzó una chicana Juana Viale ni bien comenzó el ciclo y puso en evidencia al periodista.

En esta Mesaza, además de a Malnatti, Viale recibió a Fiorella “Tuli” Acosta, Nazarena y Bárbara Vélez y a Christian Petersen. Sin embargo, quien protagonizó el momento más hilarante del almuerzo fue el periodista, quien relató por qué se llevó aquellos elementos de la cocina de La Noche de Mirtha (eltrece) y cómo, gracias a ellos, invitó a cenar a sus amigos.

Daniel Malnatti se robó dos saleros del programa de Mirtha Legrand en dos ocasiones distintas y los vendió por internet. Con el dinero invitó a cenar a sus amigos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Todo empezó después de que Jimena Monteverde sirviera el menú del día. En ese instante, Juana soltó: “Estos te los voy a mantener lejos. Este es el modelo JV ahora, porque vos no tuviste el modelo JV, quizás te los puedo dar para que hagamos un test”. Entre risas, Malnatti respondió: “Se me hace agua la boca, ese va a rendir mucho más, me parece”.

Lo cierto es que, según comentó la conductora, el periodista y también abogado, se “robó” dos saleros que sirvieron de utilería en dos oportunidades diferentes. “Fue compulsivo porque lo hizo en distintas ocasiones”, insistió Viale.

En tanto, Daniel justificó: “Es que antes con tu abuela los regalaban y después viniste vos y ahí ya se acortó el presupuesto. Y bueno, hubo que echar mano en lo que se podía. En un momento les eché un vistazo, te pregunté y me dijiste que sí. Me la dejaste pasar…”.

Según dijo Malnatti, a esos saleros los vendió y con el dinero invitó a cenar a sus amigos. “Cuando los ofrecí en la plataforma, mucha gente me decía: ‘ponelos más caros’. Y los puse a un precio muy bueno. Los vendí en un día”, agregó. Además, le propuso a Juana “sortear” la vajilla completa porque la gente se va a “re copar” con la iniciativa. “A ese dinero lo podemos donar a un comedor”, sugirió el periodista.

Nazarena Vélez admitió que ella también se robó saleros del programa de Mirtha (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Invité a mis amigos a comer, funcionó fantástico. Hice de Juanita, se divirtieron todos, la pasaron bien, postre, vino, todo. Cuando los publiqué hice un buen texto donde explicaba que eran robados”, concluyó el comunicador.

Luego de la experiencia que expuso Daniel, Nazarena lo definió como “un capo”, a la vez que reconoció que ella también se llevó saleros del programa de Mirtha. Sin embargo, Christian, como propietario de un restaurante, lo aclaró desde su punto de vista: “Las cosas de ahí no son un souvenir y la gente se las lleva y eso es para reutilizar”.

El recuerdo de Mirtha Legrand que todos quieren

Cabe recordar que además de Malnatti, otros invitados a la Mesaza de los sábados y los domingos, también se llevaron los saleros y pimenteros con las iniciales ML. En abril de este año, Mónica Antonópulos y Marco Caponi mostraron en Instagram los “souvenires” que se robaron y desataron la polémica.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Mónica compartió un reel el cual grabó junto a su pareja y enseñaron el recuerdo que se llevaron de la mesa de “la Chiqui”. Para ello, lo hicieron con una interpretación, en la que los dos cambiaron sus nombres por el de Ricardo y Liliana.

“Una de sal, otra de pimienta, a pesar de los conflictos con la tecnología, Liliana y Marcelo reciben un regalo que les infla el pecho de orgullo ante los amigos”, expresaron con humor.

Carla Quevedo mostró en 2021 que se robó los saleros de Mirtha Legrand (Fuente: Isntagram/@Carla Quevedo)

El hecho de que los famosos se roben los saleros y pimenteros es una costumbre vieja. En 2017, la actriz Carla Quevedo se llevó un par y en 2021, lo reconoció ante Juana Viale y más tarde lo manifestó en sus redes: “Aunque la mona se vista de seda…”. Además de ella, Yanina Latorre admitió ese mismo año en LAM (América) que también se llevó un recuerdo para toda la vida.