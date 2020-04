Marcela Tinayre reveló un divertido comentario de su madre, Mirtha Legrand, en pleno aislamiento Crédito: Twitter

Marcela Tinayre es otra de las tantas famosas que está aprovechando la cuarentena para hacer orden en su casa, cocinar y descansar. Esta mañana, la conductora de Las rubias , habló con Los ángeles de la mañana y, tras contar cómo es su día a día junto a su hijo Rocco, hizo referencia a una divertida anécdota de su madre, Mirtha Legrand , que acató las recomendaciones y permanece aislada en su casa de Barrio Parque .

"No he salido a la calle. Estoy muy feliz de estar en mi casa, he ordenado, he juntado cosas para donar, he limpiado la biblioteca, me cuido el pelo, cocino muchísimo... He hecho cosas que sabía que tenía que hacer, pero nunca tenía tiempo", relató Tinayre mientras mostraba su dedo pulgar lastimado a causa de un accidente doméstico.

Tras asegurar que encontró cosas que creía perdidas, agregó: "Marcos (Gastaldi) era acumulador; guardaba revistas con fotos nuestras, donde apenas salía una foto chiquita. Hice portarretratos con fotos de tapa de revista de Juanita, y encontré hasta las ecografías de Rocco". Y enseguida, contó cómo es pasar el aislamiento con un hijo adolescente: "Juega online desde las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la madrugada y por las mañanas tiene las clases virtuales de la facultad".

Mientras reflexionó sobre la enseñanza que nos está dejando esta pandemia ("Nos ha convertido en seres más serenos y solidarios"), Tinayre contó cómo está llevando su madre el aislamiento. "Hablo con ella todos los días. Está bien, nos extraña a todos. Está muy cuidada. Ella es reconsciente de lo que pasa, pero se angustia y preocupa mucho", reveló.

Y enseguida, compartió una divertida anécdota: "En esta nueva televisión que estamos haciendo [Tinayre hace su programa Las rubias , por Net TV, vía Skype], mamá, que me mira todas las tardes, me llama y me dice: 'Decile al director que te haga un primer plano'", lanzó, entre risas, mientras mostraba el mini estudio de televisión que se armó en su escritorio, su lugar favorito en la casa.

Antes de despedirse, la conductora habló de la inesperada muerte de su íntima amiga Sofía Neiman, quien falleció en sus brazos en Punta del Este en el mes de febrero . "Acá esta mi Sofita", dijo mientras mostraba una foto junto a ella. "No me saco su collar, que tenia puesto el día que murió, y que lo uso de pulsera. En esta cuarentena encontré cosas nuestras de cuando éramos jóvenes", comentó.

"Es muy doloroso. Se extraña la vida diaria, la complicidad que teníamos. Siempre Sofi tenía una información que resultaba ser verdad. Era un ser muy querido, era mi hermana de la vida. Desde que nos conocimos nunca nos separamos. Solo estuvimos dos años distanciadas por una mala información que me angustió mucho, pero después nunca más. Acá en cuarentena te permitís el dolor, extrañar, llorarla, que se te hinchen los ojos, total estás en tu casa", confesó, entre lágrimas.