Juana Viale pasó un momento incómodo con su amiga María Genesio

Juana Viale , al frente del programa de su abuela Mirtha Legrand , ayer vivió un momento incómodo cuando María Genesio contó una anécdota de una cena que compartieron. "¿Te estoy delatando?" , fue la pregunta que en pleno almuerzo hizo sonrojar a la conductora del ciclo de eltrece.

"Fui a su casa y cocinó para un montón de gente. Preparó un montón de cosas espectaculares. Y sos vegana, pero hiciste un asado increíble ", comentó en un momento del almuerzo Genesio y, al darse cuenta de la sonrisa cómplice de su amiga, a los segundos le preguntó: "¿Te estoy delatando?".

Juana, muy sonriente, le contestó: "No, está bien" , y explicó por qué sabe cocinar carne: "Yo comí mucha carne durante toda mi vida, el que me enseñó a hacer asados fue mi papá".

Recordó que cuando vivió en Chile, llamó a su padre para que le enseñe sobre cortes de carne: "Allá me di cuenta que no eran como nuestros asados. Entonces lo llamaba a mi papá y le decía: «Tenés que enseñarme a hacer asado». Pero cuando iba a comprar la tira de asado, no se llama tira de asado, tenía que decirle al carnicero cómo era el corte que quería. Y ahí aprendí un montón".

Por otra parte, contó: "Ahora no pruebo carne, pero no tengo problema en manipularla porque mis hijos comen. No me gusta el maltrato animal. A mis amigos que comen carne les pongo videos de mataderos, de traslados de animales".

Entre risas, Genesio asintió y dijo: "Eso es lo malo. Estás a punto de dar el mordisco al chorizo y ella te pone el video".

No obstante, Juana aclaró que ella no comparte la actitud de algunos que prefieren ser belicosos con quienes no son veganos: "Nunca comí mucha carne. Siempre me dio mucha pena el animal. Yo no enarbolo una bandera, si vos hacés otra cosa no te condeno. Me parece que hay procesos y que hay gente que necesita carne para alimentarse".