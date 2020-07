Mariana Fabbiani, sobre el aspecto positivo de la cuarentena: "Se me fue la hipocondría" Crédito: Instagram

22 de julio de 2020 • 10:50

"Me levanté con pánico de quedarme dormida, como cuando tenía exámenes en la escuela. Ahora que mis hijos no van al colegio, no me levanto tempranísimo", le contó entre risas Mariana Fabbiani al Pollo Álvarez, en Nosotros a la mañana.

La conductora de Mamushka contó que no sufre la cuarentena porque tiene facilidad para adaptarse a todo. "Tengo una enorme capacidad de adaptación, lo cual a veces es bueno y otras no tanto. En este caso me sirvió, es lo que hay y trato de aprender de esta situación que nos hace meter para adentro, reflexionar. Creo que todos vamos a salir cambiados en algo. Lo tomo como una oportunidad porque nos toca vivir esta pandemia y no podemos cambiarlo. No sufro el encierro porque me gusta estar en casa y soy bastante ermitaña. Y menos ahora, que salgo a trabajar para el programa", señaló.

Además, Fabbiani contó que tuvo un gran cambio: "En esta cuarentena se me fue la hipocondría. Al principio estaba obsesiva con la limpieza y ahora ya no tengo miedo. Me cuido muchísimo y tomo los recaudos necesarios, y pienso que si me toca, me toca. El miedo te lleva a un lugar horrible".

La conductora y actriz también reflexionó sobre la diferencia entre El Diario de Mariana, que condujo hasta el año pasado, y Mamushka, su nueva propuesta de entretenimientos. "Reconozco que DDM empezó a pesarme por las noticias densas que contábamos, no podía volver liviana a mi casa. Tenía ganas de divertirme, llevar alegría a la gente. Es tan importante informar como entretener, creo yo. Y también reconozco que hice la carrera de periodismo al aire, y quería volver a mi esencia, que tiene que ver con la alegría".

"Uno se encasilla solo. Cuando hacia RSM (Resúmen de los medios) pensaba que lo mío iba por el lado del humor. Pero como dije tengo poder de adaptación, y además la tele cambia y uno tiene que ir flexibilizándose. Lo que más fácil me sale es el humor, pero DDM desarrolló mi empatía de escuchar al otro, y tratar de cambiarle la realidad. Y sigo enganchada con miles de casos que presenté", finalizó.