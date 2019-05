Marley paseó por Hong Kong junto a Jesica Cirio

Marley y Jésica Cirio estuvieron en Hong Kong Crédito: Captura Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2019 • 01:09

Marley continúa viajando por Asia en su ciclo Por el mundo , y la última invitada fue Jésica Cirio , que llegó a Hong Kong acompañada de su pequeña hija Chloe. El conductor y su coconductora recorrieron sitios emblemáticos y se animaron a participar de algunos talleres muy curiosos.

Mientras el pequeño Mirko se hacía amigo de Chloe, Marley y Jésica participaron de una gran ceremonia para homenajear al Dios del mar, un ritual en el que estuvieron decenas de personas, y para el que se vistieron acorde a la ocasión. Más tarde, visitaron un imponente templo y allí celebraron el cumpleaños de Buda.

Jésica bailaba y disfrutaba del viaje, pero su diversión se vio interrumpida cuando hizo un tour muy particular. En la ciudad de Macao fueron a visitar el edificio más alto del lugar y, en el último piso, hicieron un paseo que consiste en caminar por su cornisa atado a un andarivel. A pesar de las medidas de seguridad, el miedo a las alturas le jugó a Cirio una muy mala pasada. La modelo se quedó de rodillas, tentada de los nervios y, al ver la escena, Marley no pudo evitar reírse y hacer piruetas. Mientras uno de los productores, desde el interior del edifico, miraba la situación y agradecía no estar caminando por allí, Cirio se puso de pie y dio algunos pasos tímidos.

El grupo fue a otra excursión muy curiosa: una escuela en la que dictaban clases de sirenismo. Marley y Jésica se pusieron una cola de sirena y ante la espantada mirada de Mirko intentaron nadar como los personajes de La sirenita.

Luego de una clase de zumba en la que bailaron varias hongkonesas y la visita a una casa de pasta que prepara sus platos de una forma muy particular, el viaje terminó con un desfile de alta costura. Marley y Mirko posaron con un traje a juego, diseñado por el sastre encargado de vestir a la realeza británica.