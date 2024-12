Martín Fierro de Cable 2024: una maratónica y algo errática ceremonia que repartió premios por partida doble

Este domingo se realizó la anteúltima ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de este año. Esta vez los reconocimientos fueron para la TV por cable de 2023 y, mejor tarde que nunca, a la programación de 2022, que iba a celebrarse a mediados de 2023 pero que, por cuestiones relacionadas con los canales interesados en transmitirla, quedó fuera del cargado calendario de Aptra. Hasta ahora. Es que en 2024, el galardón de la Asociación de periodistas de la televisión y la radiofonía Argentina (Aptra) se multiplicó en varias galas que repartieron, según el estimado de Luis Ventura, el presidente de la entidad, alrededor de 500 estatuillas.

El afán de ampliar el alcance de reconocimientos al entretenimiento latino, a la moda -cuya fiesta se realizará este viernes- y, por primera vez, al cine, mantuvo a los Martín Fierro en la agenda de la TV durante todo el año aunque la estrategia expansiva tal vez le haya restado algo de excepcionalidad al premio. “Esta es la fiesta de la celebración, la fiesta de la industria, de la televisión”, exclamó Ventura en el inicio de la ceremonia, con más entusiasmo que coherencia, como ya lo había hecho al menos en una oportunidad antes este año.

La gala de los Martín Fierro de Cable 2024 se llevó adelante en el Centro de Convenciones de Costa Salguero Prensa América TV

Con la conducción de Leo Montero y Karina Mazzocco y el mandato de entregar 62 estatuillas, la gala empezó con la categoría de mejor programa periodístico. Los primeros ganadores fueron Dicen que dicen (Metro) por 2022, y La cruel verdad (A24) por 2023. Los siguientes ciclos premiados fueron Historias ricas (TN) en la categoría cultural y Mamás felices (UCL) por el rubro Vida sana, ambos corresponden por el periodo comprendido en los dos años a premiar.

Algunos discursos algo más extensos de lo usual, obligaron a Montero y Mazzocco a poner su considerable oficio al servicio de que la ceremonia avanzara a buen ritmo. Con el correr de los premios y los minutos, hasta ellos empezaron a trastabillar cuando la producción mostró más desprolijidades que aciertos. Con pocas ideas y demasiadas estatuillas por repartir, la entrega de la TV por cable mostró la fatiga de una fórmula que para que tenga sentido debería ser tratada como un objeto de lujo, un bien escaso que convertido en asiduo pierde gran parte de su valor.

Carmen Barbieri junto al Martín Fierro a mejor magazine Gerardo Viercovich

A los tropezones y con más de un problema con el sonido se entregaron los premios al mejor magazine que ganó Mañanísima (Magazine), el ciclo conducido por Carmen Barbieri, y al mejor infantil que consiguieron El payaso Plim Plim (Disney+) por el año 2022, y STM Sé tú misma (Disney+) por 2023. Luego fue el turno de los noticieros en los que resultaron ganadores TN de noche (TN) por 2022 y Crónica central (Crónica HD), por el periodo de 2023. En cuanto a la codiciada estatuilla en el rubro Información general por 2022, el ciclo elegido fue Íntimo y personal (Metro), mientras que GPS (A24), el programa de Rolando Graña, fue el ganador por el año 2023.

De acá a la China

Ya en la segunda hora de la ceremonia llegó el momento del homenaje a los que ya no están. Aunque en esta oportunidad no se trató de recordar a los integrantes de la industria que fallecieron este año sino de rememorar a la actriz China Zorrilla a diez años de su muerte. Más allá del merecido recuerdo, el segmento resultó algo desconcertante: con una extensa trayectoria en cine y teatro y memorables apariciones en TV -mayormente en la abierta-, no quedó claro la conexión entre Zorrilla y el cable o por qué el homenaje no formó parte de la ceremonia de entrega de los Martín Fierro a la TV abierta realizada en septiembre.

Lo cierto es que el segmento tuvo un inicio desprolijo con Miguel Ángel Rodríguez, convocado para presentarlo, llegando tarde al escenario -“escuché desde el baño”, se disculpó- y relatando una anécdota sobre Zorrilla que no logró interesar a los presentes en el salón de Costa Salguero. Y el compilado de imágenes de la carrera de la actriz, con escenas de sus personajes en películas y tiras y sus apariciones como invitada, hizo poco por aclarar el lazo entre Zorrilla y la ceremonia de anoche.

Tras una tanda publicitaria, se entregó el premio a la labor humorística que fue para Ariel Tarico (TN), un pasaje que denotó cierta desprolijidad en la producción cuando nadie se acercó al escenario a recoger la estatuilla ante la ausencia del imitador. Solucionado el bache, fue el turno del rubro documental que ganó Grado cero (Canal Ciudad, 2022) y, curiosamente, el ganador del año 2023 no fue anunciado, aunque hasta ese momento cada categoría había repartido las estatuillas para uno y otro año en el mismo segmento. Pasó más de una hora hasta que finalmente se reveló que el documental ganador en 2023 fue La hija de Dios (TNT), realizado por Dalma Maradona.

Dalma Maradona se llevó la estatuilla por su documental La hija de dios Prensa América TV

Más allá de que algunas de las categorías se entregaron durante el corte publicitario y fueron leídas por Guido Zaffora, uno de los conductores de la alfombra roja, una vez terminada la ceremonia, hacia las 23, con muchas estatuillas aún por repartir, Mazzocco tuvo que pedirle a los futuros ganadores que fueran lo más breves posible al agradecer sus premios. Un ruego que se repite en toda gala como esta, acá y en el mundo. Curiosamente, el pedido de brevedad alcanzó unos minutos después a uno de los conductores de la ceremonia, Montero, que ganó el premio al mejor programa de Turismo y tiempo libre con Aguas arriba (ESPN. 2022). Mundo visual se llevó la estatuilla por la temporada 2023.

Cuando la entrega ya estaba cerca de cumplir las dos horas en el aire, se entregaron los premios a la producción integral -Crónica TV y A dos voces (TN)- y a la labor periodística masculina. En el caso de la estatuilla correspondiente a 2022, el ganador fue Eduardo Feinmann por su trabajo en LN,+ mientras que Marcelo Bonelli recibió la estatuilla en la misma categoría en 2023.

Ya pasada la medianoche se empezaron a repartir los galardones más esperados de la ceremonia: el premio al mejor servicio informativo de 2022 fue para TN, mientras que el reconocimiento para la temporada de 2023 quedó en manos de A24. Sin embargo, la marcha de entrega volvió a detenerse con el largo homenaje dedicado a A dos voces, el ciclo de TN, por sus treinta años en pantalla, que fue el principal ganador de la ceremonia.

El ciclo de TN A dos voces se quedó con el Oro correspondiente a 2023 Gerardo Viercovich,Gerardo Viercovich - LA NACION

Así, a pocos minutos de la 1, la larga noche de los Martín Fierro de cable llegó al final de su marcha con el reparto de las estatuillas de Oro. Por la temporada de 2022 el ganador fue el ciclo deportivo SportsCenter (ESPN) y el correspondiente a 2023 quedó en manos de A dos voces (TN).

Natalia Trzenko Por

Temas Martín Fierro de Cable 2024