El jurado fue categórico con el Turco García y le reclamó su actitud "chamuyera" Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 16:24

En una noche futbolera de MasterChef Celebrity donde los participantes debían preparar platos típicos que se comen en los estadios de fútbol del mundo, hubo varios cruces a la hora de las devoluciones. Damián Betular fue categórico con el Turco García por su reclamo hacia el jurado por su actitud de "chamuyero".

El "miércoles de beneficios" donde todo parecía estar asegurado para los mejores cinco de la semana, el reality de cocina dio un vuelco: Betular anunció que uno de los concursantes iba a pasar directo a la gala de eliminación del domingo como castigo por la "tranquilidad" con la que todos estaban cocinando.

El Turco hizo su mejor esfuerzo para cocinar un plato representativo de Brasil, "Coixinhas de frango con tomate", pero las bombas de masa rellenas de pollo no salieron como él esperaba y responsabilizó al jurado por el fallido resultado.

MasterChef Celebrity: Damián Betular retó al Turco García por su tranquilidad para cocinar- Fuente: Telefe 04:18

Video

"¿Sabes por qué me pasó eso? Por culpa de él. Me puse nervioso y se me quemó la hamburguesa cuando Damián dijo que hoy se iba uno", aseguró sin filtro el exfutbolista. El chef no se quedó callado y le retrucó: "Si quieren cocinar con una copa de vino tienen su casa, esto es una competencia".

"No, esta bien Damián. Vos dijiste eso y uno por ahí está relajado, a veces relajado no significa decir 'relajo', ¿me entendés? Podes estar distendido, mejor dicho", aclaró, en un intento de poner paños fríos ante la seria mirada de desaprobación del pastelero.

En la gala anterior también fue criticado por Dolli Irigoyen, que reconoció que "casi la convence" con su actitud de "chamuyero" por su manera de defender la milanesa rellena de champiñones y tomates secos que preparó. Sin embargo, Betular no coincidió y cuestionó sus decisiones culinarias: "¿Ahora sos chef vos?".

Por el momento El Turco deberá defender su lugar el próximo domingo a las 22, y esta noche se definirá quiénes lo acompañarán en la misteriosa prueba de presión del fin de semana.