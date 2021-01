Analía Franchín nuevamente al límite de ser eliminada. Crédito: Gentileza Telefe

12 de enero de 2021 • 01:17

En la última semana de MasterChef Celebrity, los desafíos se complican y la exigencia del jurado se multiplica. Cuatro son los programas que faltan (sin contar el del domingo, que no tendrá competencia ni eliminado) para conocer qué famoso se consagrará campeón de esta edición.

Por lo tanto, los ánimos están al límite, y lo que antes podría haberse resuelto en sorna, ahora es cuestión de estado. Pasó en el programa del lunes con la presentación de Analía Franchín. La prueba consistía en hacer seis macarons, tomando como base unos que llevó de muestra Damián Betular (pastelero experto en el tema). Una vez terminados tenían que caber en una bonita cajita con el logo del programa, a modo de presentación.

No se entendió bien qué pasó, pero lo presentado por Franchín tenía pinta de cualquier cosa menos de macaron. Ella se vio venir el palo de entrada nomás: "Cómo me gustaría que Damián no los pruebe, porque es como hacerle probar un risotto a Donato o un conejo a Germán. Son esos días en que ellos se tendrían que tomar licencia".

Cuando Betular tomó la palabra, los peores temores de la concursante se hicieron realidad: "Es una perfecta caja de merenguitos", le dijo de arranque. Luego de la ironía que no cayó nada bien siguió: "Hay temas técnicos, no sé si es que no se disolvió bien el azúcar, o es que hay mucho batido. La mezcla tendría que haber quedado más fluida para que no te queden tan altos. Y no están húmedos por dentro".

Hasta ese momento otra de las duras críticas del jurado, pero a Betular le quedó el tema en la cabeza, porque a la hora de la devolución a Belu Lucius volvió a apuntar con acidez a Franchín: "Merenguitos volumen 2, sos la competencia de Analía". Lucius luego le respondió con ironía sobre la posibilidad de que abran juntas un negocio de "merenguitos" para competirle a sus macarons, mientras que Franchín tuvo menos reflejos (o fue más cuidadosa de cara a la final) y se quedó callada.