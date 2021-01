El Polaco recordó un duro momento de su adolescencia y conmovió a todos con su historia de vida Crédito: Captura de video Telefe

Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como "El Polaco", es uno de los cuatro finalistas de MasterChef Celebrity. En una noche cargada de emoción y nerviosismo, el cantante abrió su corazón delante de sus compañeros y reveló un duro momento que vivió a sus 14 años: "Es muy feo no tener para comer".

El invitado del martes fue Andy Kusnetzoff, quien se animó a dejar de lado las evaluaciones de cocina por unos minutos y adentrarse en las historias de vida de los participantes. "¿Qué comías vos de chico?", le preguntó el conductor de Podemos Hablar (Telefe).

El cantante le contestó que "come de todo" gracias a las experiencias que transitó en su vida; especialmente todo lo que aprendió cuando estuvo internado durante seis meses en un centro de rehabilitación: "A los 14 años pasé por algo muy difícil".

MasterChef Celebrity. El Polaco recordó los duros momentos que vivió en su infancia: "Es realmente muy feo no tener para comer" - Fuente: Telefe 01:11

Video

"Crecí casi de un día para el otro: en cinco meses pasé de ser un pibe de 14 años a una persona de 40", relató, mientras seguía cocinando el pato que le valió un lugar en la final del certamen. "Ahí comíamos de todo, íbamos a recuperar verduras, menudo de pollo, carcaza", detalló.

"Uno empieza a valorar un montón de cosas y mi vida cambió, porque después de eso, no me da asco nada", sentenció el músico. Emocionado por todos los logros que conquistó en su carrera, aseguró que es un "agradecido" por su exitoso presente. "Sé lo que es comer y que no haya carne, comer garrón. es muy feo si no tenés para comer", expresó.

"Si tenés para comer, no te das cuenta de eso. Verdaderamente te das cuenta cuando no tenés para comer. Yo como de todo gracias a esa experiencia que tuve, porque aprendí a vivir con nada", agregó. Sobre el final compartió un mensaje de aliento para todos los jóvenes que hayan vivido situaciones similares: "La vida te va poniendo cosas maravillosas que te enseñan".