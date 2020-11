Crédito: Gentileza Telefe

La transformación de Claudio El Turco García es uno de los fenómenos más curiosos que ha dado hasta el momentoMasterChef Celebrity. De solo hacer un asadito de vez en cuando y necesitar un GPS para encontrar una olla, a sorprender con delicias árabes, el Turco es la revelación del programa y no solo en lo gastronómico.

"La gente en la calle me reconoce por hacer esto, gente que es más joven o que no es futbolera. Estoy muy feliz del momento que estoy pasando", aseguró el participante con total sinceridad. Está contento, relajado, y se le nota.

"Cuando veo a Germán ahí, en la puntita, veo al diablo", dijo en galas pasadas y anoche el chef lo encaró pidiéndole explicaciones: "¿Qué andás diciendo de mí? ¿Demonio me dijiste?". El jugador intentó explicarse a su manera: "Pero, mirá, que me encanta, yo conviví toda la vida con el demonio y yo también soy un demonio, así que entre nosotros todo bien".

No fue el único jurado que se llevó un comentario lapidario del participante, Damián Betular también tuvo lo suyo. Luego de que a García le costara entender lo que le decía y siguiera pidiéndole ayuda, el jurado le dijo: "Cociná vos y sino dame el millón a mí", en referencia al premio en efectivo para el ganador del programa. Pero el Turco le cantó retruco: "Te lo doy, no hay problema. Yo acá no vengo por la plata, vengo por la gloria. Si lo tengo que donar, lo dono".

A pesar su postura desafiante, su kebab con ensalada Belén fue muy bien recibido por los expertos. "No me costó como otras veces, antes me ponía mucho más nervioso. Con la receta, paso a paso, estuve tranquilo", explicó el participante. "Te tomaste muy en serio lo de venderte bien. Es un gran logro lo que hiciste hoy, era impensable todo esto hace un tiempo", celebró Martitegui su esfuerzo. De todos modos fue su compañera, Analía Franchín, quien ganó el duelo entre ambos y al Turco le toca esforzarse una semana más, pero eso sí, con mentalidad ganadora.

