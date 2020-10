Aunque finalmente fue aprobada por el jurado, Iliana Calabró se vio complicada a raíz de una cuestionable decisión de Rocío Marengo y la falta de liderazgo de Boy Olmi, miembros de su equipo en la gala del martes de MasterChef Celebrity Crédito: Telefe

Este martes, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron al desafío de recrear platos típicos de distintos países. Rocío Marengo tomó una decisión que perjudicó a Iliana Calabró, quien tuvo que preparar las clásicas arepas venezolanas sin haberlas hecho nunca antes.

Brasil, Italia, Perú, España, Francia y Venezuela fueron los países protagonistas en la última gala del concurso y los participantes se dividieron en equipos. Boy Olmi fue el capitán del equipo rojo, el mismo que integraron Calabró y Marengo.

Aunque pudieron salir airosos de las dificultades, hubo momentos de tensión y críticas del jurado por las decisiones que tomaron como grupo. A la actriz le tocó la bandera venezolana y a la modelo la bandera italiana: una debía preparar arepas y la otra un risotto de hongos. Tuvieron la posibilidad de intercambiar las preparaciones para que ambas salieran beneficiadas, pero prefirieron respetar lo que les tocó.

Sin embargo, cuando Donato De Santis le preguntó a Calabró por qué su compañera no le había cedido el plato italiano con el que hubiera brillado, ella respondió: "¡Se lo pedí! Pero no quiso dármelo". Luego, Marengo rompió en llanto y pidió perdón: "Esto es algo que sí se hacer y odio que siempre me falte algo para que salga bien, por eso quise quedarme con el risotto".

Mientras tanto, en las redes sociales algunos usuarios la calificaron de "mala compañera" por su elección. A su vez, Germán Martitegui criticó al capitán del equipo por no marcar su autoridad y hacer el cambio: "Es obvio que si tenés a una italiana en el grupo tiene que hacer ella el risotto".

Olmi se defendió y aseguró que sintió que la modelo estaba muy segura con su receta y que "no lo vio como algo necesario". A pesar de todos los traspiés, Calabró logró hacer el plato venezolano y superar sus miedos, mientras que a Marengo no le fue tan bien porque olvidó incluir hongos secos además de los frescos.

Finalmente, los tres concursantes se destacaron y avanzaron hacia la siguiente ronda. Sofía Pachano, Analía Franchin y Leticia Siciliani no corrieron la misma suerte y quedaron en la cuerda floja, a la espera de la siguiente prueba.