MasterChef Celebrity: la emoción de Andrea Rincón al ser la mejor de la noche

Una prueba en apariencia sencilla, pero de ejecución muy compleja, coronó a Andrea Rincón como la mejor de la gala, y de esa forma se salvó de ir al domingo de eliminación. Pero a lo largo de la velada la actriz debió sortear varios desafíos.

Al inicio de la noche, Santiago del Moro recibió a los tres miembros del jurado, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, y les informó a los participantes que el plato a elaborar era una tortilla, un clásico de España, pero también de la Argentina. Para conocer todos los secretos de su preparación, recibieron a dos de las cocineras más destacadas en ese rubro, Patricia Rodríguez Real y Romina Moore, ambas muy conocidas por ser las responsables de Las chicas de la 3, un puesto de comidas que se encuentra en el Mercado Central.

Ambas les brindaron a todos los participantes numerosos consejos, y los asesoraron en el proceso de elaborar (o intentar elaborar) la tortilla perfecta. Y Andrea Rincón, desde el primer momento del desafío, se entregó a la tarea con el objetivo de presentar el mejor plato de la noche.

Sin ponerse nerviosa, Rincón organizó su estación y procuró obedecer los comentarios de las especialistas. Al momento de dar vuelta la tortilla, se mostró paciente y confesó entre risas que su preparación pesaba “cinco kilos o más”.

Finalmente llegó la instancia de la degustación, y Andrea acercó su tortilla, con cebolla, y morrón, y confesó: “Estoy contenta porque la di vuelta, y no se desarmó. Me quedó babé, no se llegó a quemar. Y tenía miedo porque nunca hice una tortilla tan grandota, le puse como ochocientos huevos”.

A medida que el jurado iba probando el plato, se notaba el entusiasmo de los tres, y Germán confesó: “Es un milagro esta tortilla, porque la hizo en un wok. Pensamos que iba a ser imposible, que iba a quedar como un revuelto gramajo”. Finalmente comenzó la devolución, y Donato destacó: “En mi paladar, tengo ese terciopelo que es la mezcla del almidón de la papa, del huevo babé, y del queso derretido”. Por su parte, Martitegui concluyó: “Hoy te ganaste mi respeto. Desde el principio estuviste súper concentrada, hiciste algo que pensamos que no iba a salir bien, que era usar un wok para una tortilla, es algo que yo nunca vi, y te salió bien. Estabas orgullosa de lo que estabas haciendo, y se nota. Es una re tortilla”.

Finalmente, al momento de anunciar el mejor plato de la velada, Betular felicito a Rincón y de esa manera, ella quedó a salvo de la temida gala de eliminación.

