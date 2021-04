MasterChef Celebrity: la irónica burla de Damián Betular a Germán Martitegui

Van dos temporadas de MasterChef Celebrity, y todavía no está claro si Damián Betular y Germán Martitegui son amigos, buenos compañeros de trabajo, si se llevan bien o simplemente se soportan. Aunque como jurados del certamen se complementan muy bien, más de una vez se sintió la ironía de uno hacia el otro ante ciertos comentarios. Y más de Betular, que a la hora de ser filoso no tiene competencia.

Se sabe (porque él mismo se lo echó en cara), que Damián dio una prueba hace varios años en un restaurante que iba a abrir Martitegui, y este le bajó el pulgar. ¿Le habrá quedado la espina clavada desde esa época? Quién sabe, pero cada vez que puede se lo hace notar.

En el programa del miércoles Hernán “El Loco” Montenegro defendía como podía tres tapas españolas, que debían ser diferentes pero a la vista eran más o menos lo mismo. El primero en probarlas fue Betular, cuyas caras dijeron todo. Se hizo muy necesario un vaso de agua para poder soportar el sabor. Le pasó lo mismo a Damián, y también a Donato de Santis, que lamentó la falta de una cerveza.

“Voy a empezar por la de langostino, tiene mucha anchoa y es muy invasiva, no solo tapa al langostino sino que necesitás tomar algo. Si es caro mejor porque al restaurante le conviene”, le explicó Martitegui. Montenegro, sin saber muy bien qué más decir, lo corrió por el lado del humor pidiéndole trabajo, pero el chef le contestó: “No, porque yo trato de no engañar a los clientes”.

Y ahí fue cuando la cámara se fue directamente a un primer plano de Damián, que buscó la lente para arquear una ceja y poner una cara que lo dijo todo. Y no fue la única, un par de devoluciones más tardes, ante el veredicto de su compañero, el pastelero siguió con los gestos. Una noche en el que el subtexto dejó en claro que hay algo no resuelto entre ambos.

LA NACION