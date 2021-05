MasterChef Celebrity: la noche de Alex, de un flechazo con La Sole, a un cruce con Martitegui

Es indudable que Alexander Caniggia es uno de los participantes que más se destaca en MasterChef Celebrity. A veces por entregar grandes platos, aunque otras por no respetar la consignas, el mediático siempre deja su firma en cada una de las jornadas. Y la noche del martes, no fue la excepción.

Ante la consigna de preparar media docena de pastelitos, Alex decidió ir por un camino opuesto y cocinar algo de invención propia. Mientras preparaba su plato, él recibió en su puesto a Soledad Pastorutti, la invitada de la velada. La cantante sorprendió al influencer cuando le confesó que quería conocerlo, y entre algunos elogios, Caniggia luego le preguntó a la cámara de forma cómplice: “¿Está casada?”.

Cuando acercó sus frituras, los miembros del jurado, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, no pudieron disimular su sorpresa. El participante confesó que “le pintó” hacer otro tipo de plato, y no los pastelitos requeridos. Los especialistas comenzaron entonces la degustación, pero Martitegui, visiblemente molesto, le dijo que no iba a probar su plato. Fiel a su estilo, Alex se mostró muy relajado y no le dio demasiada importancia al hecho.

En la devolución, Betular comentó: “No hay pastel. No sé en qué están cocidos, porque no están dorados. El relleno no es rico. La presentación es rara, todo está como raro. Me da mucha pena, porque el hojaldrado de la masa es bueno, pero no sirve de nada si está poco cocido”. En su turno, Donato agregó: “Sabemos que no te gusta hacer postres. Pero con un poquitito más de esfuerzo, acá podríamos haber logrado unos buenos pastelitos, porque hay un buen intento, pero está incompleto. Podría haber sido algo menos desastroso de lo que es”.

Nuevamente con algo de bronca, Martitegui concluyó: “Yo estoy convencido de que esto lo podés hacer bien, y no lo hiciste bien porque no se te canta”. Por su parte, y sin perder la sonrisa, Alex se retiró bailando.

LA NACION