MasterChef Celebrity: los jurados Betular y Martitegui, enfrentados por Alex Caniggia

La noche de domingo en MasterChef Celebrity tuvo una inesperada polémica que enfrentó a Damián Betular contra Germán Martitegui. En una jornada en la que parte del desafío consistía en preparar papas españolas, Alex Caniggia presentó una versión de esa guarnición que desató un cruce de opiniones entre los miembros del jurado.

Mientras el mediático contaba cómo había preparado sus papas, Martitegui le dijo: “Te enseñaría bien cómo hacer la papa española, porque está mal hecha”. En ese momento, Betular suspiró. En su turno, Damián simplemente dijo: “Esta es una papa española perfecta”.

En la devolución, Martitegui expresó: “La papa española no es una papa frita redonda, es como a mitad de freír, a veces tiene cebolla, y para mí así es. Queda abierto el debate, pero me parece que no son estas”. Muy seguro de sí mismo, luego Betular respondió: “Yo voy a cerrar el debate porque para mí, de donde yo vengo, yo pedía esto”. En ese momento, Santiago del Moro contó que la familia de Betular tenía un restaurant, y el jurado detalló: “Sí, en la ruta 2. Y esto es comida tradicional nuestra, y era así. La próxima le hacés con cebolla a Germán, y a mí me la traes como me gusta”.

Sin intención de dejar a su compañero con la última palabra, Germán contratacó: “No dije que sea al horno la papa. Yo a Carmen le dije son fritas, pero se paran de cocinar antes. Pero no son al horno”. Y cuando Gastón Dalmau aplaudió desde el balcón, Betular entre risas tomó nota de eso. El desempate llegó luego de la mano de Donato De Santis, que tímidamente le dio la razón también a Germán.

