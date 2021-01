Vicky Xipolitakis sorprendió al jurado con una pregunta Crédito: Prensa Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2021 • 01:43

Sin lugar a dudas, el ida y vuelta (¿o es solo ida?) entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui, es una de las muchas postales que dejará la primera edición argentina de Masterchef Celebrity. A lo largo del certamen, la vedette coqueteó innumerables veces con el jurado, aunque él nunca se mostró demasiado receptivo. Y en la gala de eliminación del domingo, Vicky no dudó en contratacar.

Al momento de presentar su plato, la participante lució un vestido totalmente blanco, y Santiago del Moro comentó: "Estás como vestida de novia. Imagino un casamiento a la tarde, en una chacra en Luján". Martitegui no pudo más que mirar de reojo, consciente que ese comentario pronto iba a tenerlo como protagonista involuntario. Y así fue, porque Analía pronto se sumó y dijo: "Germán está como vestido para eso también".

Un poco tentado a seguir mucho el juego, Martitegui le dijo a Vicky: "Nunca me casé, ¿vos?", y la griega respondió: "Yo tampoco. Nunca me casé por iglesia, y el civil fue un papel, así que no lo sentí. Me falta la iglesia, que me encanta, ¿a vos te gusta eso?". Pero el jurado, muy honesto, respondió solo con un "no".

Sin ánimo de perder las esperanzas, Vicki le preguntó entonces por el civil, pero Germán confesó que de los casamientos, le gustaba la parte de "la fiesta", y entre risas dio por terminado el tema.

Conforme a los criterios de Más información