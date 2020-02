Mauricio Dayub reveló qué costoso y extraño regalo le quiso hacer una fan

En una entrevista televisiva, Mauricio Dayub contó el extraño ofrecimiento que le hizo una fan

20 de febrero de 2020

Esta tarde, Mauricio Dayub pasó por el móvil de Incorrectas en Mar del Plata y mientras trataban el tema de la muerte de Beatriz Bonnet y la estafa que esta sufrió por parte de una desconocida, el protagonista de El equilibrista hizo una extraña confesión: "Una vez una fan me quiso regalar un auto".

Tras asegurar que no lo aceptó, el actor dio más detalles al respecto: "Era una chica que me vino a ver al teatro. Era una persona muy particular que le ponía mucho énfasis al regalo, que era muy especial y yo por supuesto le dije que no, sentía que no me lo merecía".

Al escuchar la reacción de sorpresa de las columnistas en el piso, Dayub expresó: "Esta misma cosa que se está produciendo en el piso se producía entre mis compañeros de teatro que me decían: 'pero agarrá el auto, ¡terminala ya!'", dando a entender que la fanática intentó varias veces, aunque sin éxito, que su ídolo acepte el regalo.

Luego de desmentir que la chica buscara tener algo con él a cambio de su regalo, el artista reveló sus verdaderas intenciones: "Es curioso lo que pasó, porque como no logró regalármelo a mí, me enteré de que empezó a ir por otros teatros".

"Y un actor que avanzó para ver si finalmente le ponía el auto a su nombre, se enteró de que sus padres habían tenido un accidente muy grave con ese auto. Claramente la chica no estaba bien y regalarlo era una acción psicológica un poco extraña. A caballo regalado. hay que pensarlo", bromeó, entre risas.