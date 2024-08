“Me gustan las ancianas”: la desopilante respuesta en el programa de Barassi que revolucionó las redes

Escuchar

El programa Ahora caigo (eltrece), conducido por Darío Barassi, contiene momentos desopilantes que rápidamente se viralizan en las redes sociales. En esta ocasión, un participante de nombre Mauricio debió completar un fragmento de la canción “Me gustas tú” del cantante Manu Chao y cometió un error al esbozar una frase que desató la risa de los presentes en el estudio de televisión.

Esta parte del juego consta en escuchar una pista musical y el participante, mientras recuerda cómo es la letra de dicha canción, debe completar el espacio vacío para superar esa instancia.

Mientras su rostro denotaba un estado de concentración total, Mauricio observó la pantalla que sirve de ayuda y decidió ubicar la frase “ancianas” para que la frase quede “Me gustan las ancianas”. Este hecho generó una carcajada general en el estudio de televisión que, para suerte del concursante, no llegó a desconcentrarlo.

Acto seguido, tras el fallido que luego se volvería viral, el participante contestó la frase “los aviones” que encajó en el espacio y finalmente la letra de esta reconocida canción quedó de la siguiente manera: “Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú”.

Tentado por la inventiva del participante, Barassi tarareó cómo quedaría la frase según la primera respuesta del concursante y no pudo ocultar la risa ante la cámara. Este hecho, por lo particular y original, llegó de inmediato a las redes sociales y generó una gran cantidad de comentarios en los usuarios de las redes sociales que también se unieron al sentimiento del conductor sanjuanino y acompañaron con risas el video.

