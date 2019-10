Tras las críticas, Miriam Lanzoni contó por qué decidió adoptar un niño en Haití

La actriz confesó sus ganas de adoptar un niño, y adelantó que viajará a Haití junto a su pareja para poder cumplir con su sueño Crédito: Instagram

Este mediodía, Miriam Lanzoni pasó por el piso de Intrusos y volvió a hablar sobre sus ganas de ser mamá y adoptar un niño. "Hace mucho tiempo empecé con Alejandro Fantino los trámites de adopción. Cuando nos separamos, decidí continuar sola con el proyecto", indicó.

"Ahora estoy en pareja pero cuando lo conocí a mi novio [el empresario Christian Halbinger] ya estaba encaminada con los trámites y él se fue acoplando. Es algo que vamos a terminar haciendo juntos. De hecho, vamos a viajar los dos a Haití", relató la actriz.

En cuanto a las críticas que cuestionan su decisión de adoptar afuera y no en el país, Lanzoni aclaró: "Decidí eso porque acá es todo muy engorroso. Traté de hacerlo acá pero es muy difícil. Me desanimó el sistema. Tendrían que empezar a cambiar las leyes porque son muy viejas", recomendó enojada.

Enseguida, se metió en el tema de la violencia de género y, si bien aseguró que nunca fue víctima, sí fue testigo presencial con su madre. "Tengo una madre que estuvo sola con dos hijos y es mi gran ejemplo. Una mujer en el año '80 que se tuvo que ir de la casa porque sufrió violencia de género. Mi madre es una mujer súper fuerte y hubo algo de su cabeza sana que dijo: 'Esto no es por acá'", contó demostrando la gran admiración que siente hacia ella.

Por eso, y porque entiende "lo que cuesta recuperar la confianza y valor como mujer" después de vivir una situación así, Miriam decidió hacer algo para ayudar a todas las mujeres que son víctimas de esa situación a diario. "Hace un tiempo vengo con un proyecto personal de abrir un atelier propio. Tomé cursos de maquillaje social y artístico y brindamos un servicio para que cada mujer embellezca su mujer. Durante todo noviembre vamos a dar un curso de Introducción al maquillaje para todas aquellas que quieran verse mejor, salir a buscar trabajo o encontrar en el maquillaje una salida laboral", contó sobre su nuevo proyecto personal.

Bajo el discurso de que "debemos aceptarnos tal cual somos", la actriz recordó los problemas que tuvo al empezar su carrera. "Cuando empecé a bucear en el medio me encontré con que las actrices tenían que ser flaquitas y lo sufrí un montón, porque siempre tuve muchas curvas. A nivel pareja jamás me paso pero sí a la hora de buscar trabajo, me jugaba en contra", confesó.