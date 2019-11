Miriam Lanzoni habló de sus mascotas, de su vida junto al empresario Christian Halbinger y de sus deseos de convertirse en madre a través de la adopción Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

13 de noviembre de 2019 • 19:04

Curiosa, a Miriam Lanzoni le gusta indagar en sus propias vivencias, en sus deseos. Tanto, que hace varias terapias. "En realidad mi analista está de viaje por el mundo, en diferentes congresos, y hace cinco meses que no lo veo. Pero hago una terapia que se llama bonding y que trabaja con emociones primarias: ira, dolor, amor. Todo con ejercicios físicos. El cuerpo descarga y es necesario para mí. Y además sigo a un conferencista mexicano que se llama Daniel Habif, que trabaja con la conciencia, con aceptar quién es uno, y hacerse cargo. Y también es mi terapia. Me gusta sentirme incómoda todo el tiempo", contó la actriz en Cortá por Lozano.

Lanzoni fue al programa de Telefe acompañada de Chocolino, un perro que tiene desde hace 13 años y con quién se quedó luego de su separación de Alejandro Fantino. "Los primeros tiempos hubo régimen de visitas con las mascotas; el único debate fue la división de mascotas. Finalmente Chocolino se quedó conmigo y la lora, con Ale, porque originalmente era de él. Y teníamos cinco perros más", reveló.

En pareja desde hace tres años con Christian Halbinger, Miriam contó la verdad sobre cómo se conocieron. "Nos estábamos haciendo una casa con Ale. Estaba separada hacía poco y Christian se dedica al rubro construcción. Lo vi por primera vez en una reunión por unas aberturas y me pareció un caño. Pensé en un touch and go porque me pareció un bombón, pero creí que estaba casado. Y además me parecía muy cheto y pensé que no me iba a interesar. Puse excusas para crear la situación, para que se me tirara. Es que yo no me animo porque le tengo miedo al rechazo", relató.

Luego, se emocionó cuando habló de sus padres, Miguel y Liliana. "Mis viejos me pueden. Son dos luchadores. Siento que nunca los voy a poder recompensar en todo lo que me dieron. A mi papa lo conocí con 7 años, cuando él conoció a mi mamá. Y nos adoptó a las dos", resumió.

Finalmente, reveló que está en la última instancia de los trámites de adopción en Haití. "Ya envié todos mis papeles y me queda una espera que no depende de mí; por ejemplo puede no haber tinta. Todo tiene que seguir su curso natural", indicó. "Todavía no conocí a mi hijo o hija. Estoy ansiosa y espero que llegue el momento cuando tenga que ser. Hace tres años que inicié los trámites en la Argentina, que es un montón de tiempo, y son carísimos. Christian me conoció con este proyecto, ya estaba en la mitad del proceso. Y por supuesto que me acompaña. Tenemos un amor muy profundo. Va a terminar siendo el papá. Él ya tiene dos hijos y es un gran papá".