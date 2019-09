La conductora aludió al cambio de horario de La noche de Mirtha y negó versiones que hablaban sobre conflictos con el canal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2019 • 14:49

En su programa nocturno, La noche de Mirtha, que se puede ver todos los sábados por la pantalla de eltrece, Mirtha Legrand hizo alusión al motivo por el cual se decidió que dicho ciclo cambiara de horario: ahora se emite de 20.30 a 22.30, y compite media hora con PH: Podemos Hablar.

"No hay ningún trasfondo", aclaró Mirtha. "Por ahí sacaron que había temas de rating, pero nada. Fue un pedido mío para que la gente pueda verlo, porque era pleno día", agregó.

Mirtha Legrand habló sobre el cambio de horario de su programa - Fuente: eltrece 02:07

Video

El domingo, en Almorzando, hizo la misma aclaración y reiteró que el cambio de horario fue solicitado por ella misma al canal para que los televidentes pudieran llegar tranquilos a sus casas a ver el ciclo. "Fue mi decisión, me encanta estar acá, no tengo necesidad, pero a mí me gusta trabajar, me hace bien", concluyó.

La modificación, si bien casi imperceptible, ayudó a La noche de Mirtha a mejorar sus números. Con Diego Leuco, Verónica de la Canal, Javier Milei, Andres "Chapu" Nocioni y Guillermo Manoukian como invitados, midió un promedio de 8.5 puntos de rating, mientras que el programa conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe hizo un promedio de 11.

Cuando estuvieron en competencia directa, Mirtha logró picos de 9 puntos, contra 10 cosechados por Andy.