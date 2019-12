Mirtha Legrand habló de su futuro en TV: qué pasará con sus programas en 2020

La conductora habló de su destino en la pantalla chica Crédito: Instagram Mirtha Legrand

Como le había adelantado a LA NACION a comienzos de diciembre, Mirtha Legrand estará ausente de la pantalla de eltrece por más de dos meses.

Así lo terminó de confirmar la conductora el domingo en Almorzando, cuando utilizó la apertura de su programa para explayarse sobre su futuro en la TV. "Terminamos el fin de semana que viene y volvemos con la temporada número 52 el sábado 7 de marzo", comunicó "La Chiqui" a sus televidentes, a quienes les dedicó un sentido mensaje.

"Agradezco la lealtad y el amor incondicional del público", manifestó, y remarcó que es "un caso único" que un programa se renueve para una temporada 52, especialmente un ciclo conducido por una sola persona, todo un récord.

Asimismo, ya en la mesa con sus invitados, aclaró que incluso "dejaría de cobrar" su sueldo para poder llevar sus cenas y almuerzos a Mar del Plata, como es tradición. De esta forma, ya es un hecho que Legrand volverá el año próximo, y que el presupuesto fue el factor decisivo para el cambio.

En diálogo con este medio, la conductora también había hecho referencia a sus planes para estos meses sabáticos que son anómalos para ella. "Descansaré, iré a Mar del Plata, veré teatro y amigos, y si no hace mucho frío, en febrero iré a París después de cinco o seis años, seguramente para pasar mi cumpleaños. Aún no sé si Marcela [Tinayre] me acompañará", contaba la conductora.

Noche de despedida. Por otro lado, este domingo quien le dice adiós a la TV momentáneamente es Susana Giménez, quien culmina su ciclo 2019. La diva se despedirá con una selección especial de los mejores participantes del segmento de "Pequeños Gigantes" y con la vuelta de su histórico coreógrafo, Marcelo Iripino, quien protagonizará junto a Susana un musical de apertura que se sumará a un sketch repleto de estrellas.