Mirtha Legrand opinó sobre los ácidos comentarios que Antonio Gasalla hace sobre ella en un monólogo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2020 • 14:36

A pesar de no hacer temporada con sus almuerzos en Mar del Plata este verano, Mirtha Legrand arribó a la "ciudad Feliz" para disfrutar del teatro y visitar a sus amigos del medio. A la salida de 20 millones, la obra de Carmen Barbieri y Alberto Martín, la diva de los almuerzos habló de cómo está viviendo su primer verano sin trabajar y opinó sobre Antonio Gasalla, quien hace algunas referencias a ella en uno de sus monólogos, arriba del escenario.

"Llegué fantástico, muy bien. Esta es mi primera salida, así que me está recibiendo muy bien Mar del Plata", comentó Legrand, quién eligió la obra de su amiga Carmen Barbieri para arrancar con su recorrido por los teatros. "Se lo había prometido. Quería venir a darle un beso y un abrazo después de lo de Santiago [Bal, el exmarido de Barbieri, que murió el 9 de diciembre]".

Mientras que la conductora aseguró que se siente "rara" sin su programa al aire, advirtió que está muy contenta de estar en la ciudad y prometió ir a ver a todos los elencos. Sin embargo, su visita a la obra de Gasalla estaría en duda, debido a las continuas "burlas" del capocómico sobre el escenario hacia ella y su hermana Goldie.

"Es raro, no sé porque actúa de esa manera. Yo lo conozco, es una buena persona. Quiero ir a ver qué es lo que dice", señaló. Y frente a los comentarios del cronista de Intrusos, quién le aseguró que el humorista hace referencia a ella como una mujer de 99 años en sus monólogos, Legrand respondió: "Ah mira vos. Es tan ridículo. Él sabe que no tengo esa edad; tengo muchos pero no tantos".