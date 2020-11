Iliana Calabró, molesta por quedarse afuera de MasterChef Celebrity, disparó contra Dolli Irigoyen

A cuatro días de haberse quedado afuera de MasterChef Celebrity, Iliana Calabró aún sigue molesta por la decisión del jurado. Mientras aseguró que su presencia en el reality rindió sus frutos, la actriz señaló a Dolli Irigoyen como la culpable de su eliminación.

"Tenía ganas de quedarme. Me gusta cocinar. Los que prueban mi comida dicen que es rica. Pero no logré cocinar como lo hago en casa", comentó en Intrusos la exvedette, que durante todo el certamen recurrió al paladar de su madre Coca para experimentar sabores nuevos.

Si bien Calabró reconoce a la gala donde le tocó cocinar pato como un antes y un después en el certamen, fueron los profiteroles los que la dejaron afuera de la competencia. "Yo estoy acostumbrada a hacerlos pero tuve un problema con el horno que no levantaba temperatura", aclaró sobre su receta fallida.

En cuanto a su relación con el jurado, Iliana habló de su cruce con Donato. "Con lo del pato me enojé de verdad, pero al 'Tano' lo adoro. Conozco a su familia, soy muy amiga y tampoco es bueno que se vea un favoritismo, entonces creo que me jugó en contra eso", advirtió. A pesar de que aseguró respetar a todos los jueces del certamen, la hija del capocómico apuntó contra Dolli Irigoyen como la responsable de su partida. "En la despedida me mimó un poco, pero la noté bastante rígida, estricta por demás. Pasó un poco a ocupar el lugar de [Germán] Martitegui. Creo que si él hubiera estado esto no pasaba", indicó.

Ante el asombro del panel de Intrusos, la reina del tiramisú continuó: "El primer jurado condiciona la opinión del resto porque no vas a ir en contra de lo que dice tu colega. Y Dolli puso cara de asco cuando probó mis profiteroles. A veces también se los ve condicionados por la cucaracha, quedan pensando qué decir, pero más allá de todo es un show y uno tiene que aceptar las reglas del juego".

Convencida de que su presencia no pasó desapercibida por el ciclo de Telefe, la participante se comparó con la actuación de sus compañeros. "Creo que al certamen le rendí. Hay algunos compañeros que no te acordás nada. En mi caso te acordás de la tortilla que se me rompió al dar vuelta, de la bandeja de canalones familiar y del pato ni que hablar, creo que he sido funcional a la propuesta. De hecho, mi eliminación fue el pico de rating más alto", disparó al tiempo que aseguró que si hay repechaje se presentará sin dudarlo.