Morfi: el divertido blooper en el cumple del Chino Leunis

El Chino Leunis festejó su cumpleaños número 39 mientras conducía Morfi, todos a la mesa. En un clima de mucha emoción, Zaira Nara le contó que tenía una sorpresa muy especial: Delfina, la hija de Leunis, le había hecho una torta con sus propias manos. Minutos después ocurrió el inesperado blooper: la torta se cayó directo al piso.

Antes de este insólito accidente, el Chino estaba conmovido hasta las lágrimas por el acto de su hija, de 7 años. La miraba en el video mostrando todos los ingredientes que iba a usar, decorando su obra de arte y no podía contener el llanto. Como si esto fuera poco, Nara le anunció que habían pedido un delivery muy especial para que la torta llegara al estudio.

"Me mata 'Mumi' [el apodo con el que llama a su hija], éste fue una año muy especial para nosotros", confesó Leunis, ya que en octubre del año pasado se conoció su separación de la mamá de Delfina, después de 18 años de amor.

En este clima emotivo, llegaron los invitados sorpresa: Leonardo y Cristina, los padres del Chino. Su padre sostenía la torta que hizo su nieta, pero mientras se estaban saludando, la obra de arte de "Mumi" se le escapó de las manos y cayó directo al suelo. Inmediatamente, el padre de Leunis se agarró la cabeza con las manos, indignado por lo que le acaba de suceder.

Todos quedaron atónitos, y Nara fue la primera en hablar: "Por favor, que la nena no vea esto porque me muero", dijo. Luego el conductor minimizó la situación: "No pasó nada. Lo que acaba de pasar es muy Leunis", aseguró.

Para sorpresa de todos, la torta sobrevivió a la caída prácticamente intacta, y la volvieron a poner sobre la mesa para exhibirla. Con un poco de ayuda de los cocineros del programa, volvió a quedar impecable a la vista. Todos quedaron tentados por lo insólito del blooper, y dejaron atrás el incidente con mucho humor.