Morfi, todos a la mesa se despidió del aire con un programa lleno de emoción

Este viernes, Morfi, todos a la mesa se despidió de su público tras cinco temporadas al aire Crédito: Instagram

Cynthia Caccia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019 • 14:45

Luego de cinco temporadas y 1142 programas Morfi, todos a la mesa, llegó a su fin. El ciclo de Telefe por los que pasaron varios conductores como Gerardo Rozín (creador y productor del ciclo), Carina Zampini, Damián De Santo, Zaira Nara y Leandro "El Chino" Leunis, supo combinar las mejores recetas de cocina con actualidad, música, entrevistas y humor, y se despidió de la televisión con un especial lleno de emociones.

Las perlitas

La sorpresa de Zaira para la gente de Morfi. Fuente: Telefe 07:46

Video

Luego de repasar los temas de actualidad más importantes de la jornada, los recuerdos invadieron la pantalla de Telefe con varios momentos vividos a lo largo de todos estos años. Entre risas y, también algunas lágrimas, el equipo recordó el día en que Zaira Nara confirmaba su segundo embarazo junto a su pequeña Malaika (donde la modelo se escribió la panza con la frase: "Hola, Morfi" para dar la noticia), el blooper en el día del cumpleaños del "Chino" Leunis cuando toda su familia lo sorprendió en vivo y, en medio de los saludos, a su madre se le cayó al piso la torta que con tanto amor le había preparado su pequeña hija. También se puso al aire el momento en que el periodista Paulo Kablan cumplió su promesa y, lookeado para la ocasión, bailó reggaetón junto a bailarines profesionales; sin olvidarnos de la historia de amor entre Melina Fleiderman con el "Pibe Emoji".

La primera receta

Tal como en el primer programa, allá por junio de 2015, los tres chefs del programa -Santiago Giorgini, Chantal Abad y Rodrigo Cascón- volvieron a recordar sus primeras recetas del ciclo. Aunque con una versión mejorada, Santi "el capitán de la cocina" volvió a deleitar a toda la audiencia con sus ñoquis de papá rellenos.

La despedida

Luego de ver un tape homenaje muy emotivo que repasó los mejores momentos del ciclo y contó con el saludo de varios artistas que pasaron por el magazine (entre ellos Laurita Fernández, Florencia Peña, Leonardo Sbaraglia, Damián De Santo y Wanda Nara), el staff cerró el programa con un brindis muy especial, donde no faltó su clásica mesa con bajo el leit motiv: "Lo rico si es lindo, es más rico".

Antes del brindis final y de que cada uno diga unas palabras, Zaira Nara se comunicó vía skype para estar presente en el último programa y saludar a sus compañeros. "¡Que emoción, que fuerte todo!", comenzó la conductora, que se retiró unos días antes del ciclo para esperar la llegada de su bebé en la Patagonia. "Siento mucha emoción, no sé si es la distancia que hace que los sentimientos afloren aún más o el embarazo. Morfi es un programa que nos unió, que me hizo conocer grandes amigos", agregó. Y tras haber compartido la coconducción con Gerardo Rozín y Damián De Santo, Nara le dedicó unas palabras a su último compañero de piso: "Chino, quiero agradecerte que te hayas puesto el hombro el programa, porque tener una compañera embarazada al lado no es fácil, tuviste que cubrirme varias veces. Estoy feliz que esta etapa buena concluya porque sé que van a venir cosas muy buenas para todos", expresó la modelo.

Por supuesto que la respuesta de Leunis no se hizo esperar. Muy agradecido, el conductor le devolvió los elogios a su coequiper: "Zaira es una compañera soñada: buena mina, cero diva, muy profesional. Creo que es una de las mejores conductoras que tiene la Argentina".

Minutos después, cada uno de los integrantes del equipo también expresó emotivas palabras, resaltando lo que significó Morfi en sus vidas. "Yo empecé como invitada y dije: 'acá me quiero quedar, así que gracias'", expresó la nutricionista Romina Pereiro, entre lágrimas, y sin poder terminar la frase por la emoción.

Por su parte, Marcelo López Macía -el encargado de los móviles del ciclo- confesó: "Nos toca invitar gente al móvil y jamás nadie dijo que no. Eso habla de lo que es este programa". El periodista Paulo Kablan coincidió con su compañero. "Vengo del periodismo duro, de hacer policiales y rescato lo mismo: todos quisieron hablar en Morfi. Se ve que detectan la buena onda que tenemos, porque todo lo que ven en sus casas es lo que pasa acá", lanzó mirando a cámara mientras alzaba su copa con un "¡Salud, amigos!".

Muy emocionada y, sin poder contener el llanto, Melina Fleiderman también habló de lo importante que fue este ciclo en su vida: "A mí me costó mucho entrar acá porque era un equipo ya armado pero lo deseaba con toda mi alma. Gracias a Gerardo (Rozín) puedo ser parte. Cuando uno tiene momentos de altibajos en su vida personal es importante sentirse contenido en su ámbito laboral y, por lo menos, ustedes me hicieron sonreír cuatro horas al día".

Y enseguida, le dedicó unas palabras a su gran amigo Kablan: "Le quiero a agradecer a Pablo porque él fue mi verdadero sostén estos dos años. Porque es generoso y divertido, porque siempre tenía una palabra. Es un hermano para mí, una persona sana y buena. Gracias a todo el equipo que se daba cuenta si estaba mal con solo mirarme a los ojos", remató con voz entrecortada.

Luego, llegó el turno de los chefs del ciclo; esos que estuvieron desde el día uno al mando de la cocina. Mientras que Chantal Abad confesó que jamás hubiera imaginado estar en la tele y le agradeció a Rozín por haber confiado en ella, su compañero Rodrigo Cascón reflexionó: "Quiero sumar agradecimientos. Somos una familia, somos amigos. Fueron muchos años de algo muy lindo que construimos juntos".

Por su parte, "el capitán de la cocina" relató: "Gracias a todos de verdad. A Gerardo, a la productora, al canal, a la gente que está del otro lado, a mis compañeros, a la familia que me banco en este tiempo. Nos vemos en marzo en La peña de Morfi", gritó Giorgini, sin querer despedirse del aire.

Por último, llegó el turno del "Chino" Leunis, el último conductor que acompaño a Zaira en el ciclo de Telefe. "Me siento orgulloso de estar en las páginas de estos cinco años. Le quiero agradecer a Gerardo Rozín y a todo el canal. Gracias a todos los artistas que han prestado su tiempo y su talento para hacer este programa increíble. Estamos acá haciendo lo que amamos. Estoy orgulloso de ser parte de esta familia. Los queremos mucho y ojalá volvamos a encontrarnos muy pronto", concluyó.