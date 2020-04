Moria Casán apuntó contra Susana Giménez: "No somos amigas"

Moria Casán apuntó contra Susana Giménez Fuente: Archivo

"Hace 50 días que estoy acá adentro y no me quejo porque estoy en una casa divina, en medio de un bosque. Y me cuido también: tengo mi rutina de una hora de gimnasia, y después hago gluteos y streching. Estoy adelgazando. Estoy más flaca porque no tengo ansiedad, porque soy una mujer sabia", dijo, fiel a su estilo, Moria Casán este lunes por la tarde.

Sin embargo, la sonrisa se le esfumó cuando fue consultada sobre Susana Giménez , con quien mantiene una relación repleta de idas y vueltas. " No voy a hablar de esa señora nunca más . Estuve con la señora Mirtha Legrand en un evento, y me dijo que la había llamado Susana para decirle que yo hablaba siempre de ella y que la trataba de tonta. Sale el hermanito ese que tiene a contestarme boludeces y se cuelga de mí . Yo no la trato como tonta. Es así, pero no es tonta. Así que no hablo más de ella y estoy podrida de Moria y Susana y [Jorge] Porcel y [Alberto] Olmedo. Mirtha es la más viva del planeta, porque dice un comentario de alguien para que todos lo sepamos, y después repite que no lo contó al aire. En general, cuando no está frente a cámaras, siempre dice lo contrario", apuntó la exvedette en Confrontados .

Sin embargo, Moria no dejó de hablar de Susana: "A [Facundo] Moyano se lo presenté yo. Y creo que salieron. Es un tipo muy seductor, y ella le dijo que le gustaba mucho. Y se ve que ahí quedaron. ¿Será por eso que hubo un cortocircuito entre Susana y Nicole (Neumann) por lo del perro? No sé. En calzones y corazones no hay que meterse. Siempre nos atacamos entre mujeres. Somos bravas. Raro que le haya contestado porque Susana no habla de nadie ".

"No somos amigas con Susana. Trabajamos juntas en los '80 y después nunca más nos vimos, salgo alguna vez en Punta del Este. Nunca quise entrevistarla. Ella vino a verme al teatro varias veces y yo jamás fui a verla a ella pero le devolví la gentiliza yendo a su programa, especialmente cuando nadie quería ir porque estaba metida en chanchullos con la línea 0600 y el padre Julio Grassi", agregó luego, con sorna.