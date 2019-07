Murió el actor español de 800 balas y Aquí no hay quien viva, Eduardo Gómez

El comediante falleció a los 68 años Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2019 • 10:13

El actor español Eduardo Gómez falleció este domingo, un día después de haber recibido sus 68 años. La triste noticia fue confirmada por Alberto Caballero, creador de La que se avecina, y director y guionista de Aquí no hay quien viva, dos comedias en las que Gómez se lució, y que le valieron gran reconocimiento.

"Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león", escribió Caballero en su cuenta de Twitter.

Gómez, nacido el 27 de julio de 1951 en Madrid, comenzó a desempeñarse como actor en los 90 de manera fortuita. Un día acompañó a un amigo al casting de la serie ¡Ay, Señor, Señor! y fue convocado para hacer una participación breve que sería el puntapié de su carrera, en la que se lució en gran medida como comediante televisivo.

La comedia de situación de Antena 3, Aquí no hay quien viva, significó un antes y un después en su recorrido artístico. En la serie -que comenzó en 2003 y finalizó en 2006- personificó a Mariano Delgado, padre de uno de los protagonistas (Emilio, interpretado por Fernando Tejero) y portero del edificio donde transcurría gran parte de la acción.

Gómez fue reconocido en 2005 como mejor actor de reparto con el premio de la Unión de Actores, galardón al que también fue nominado por el film 800 balas.

Eduardo Gómez en Aquí no hay quien viva - Fuente: YouTube 05:15

Video

Su carisma y conexión con la audiencia lo condujeron a formar parte del ensamble de La que se avecina, una serie cómica que se emitió de 2007 a 2013 por Telecinco, donde personificaba a Máximo Angulo. Dos años más tarde, se incorporó al cast de la serie Gym Tony.

En cuanto a su carrera en el mundo del cine, Gómez formó parte de La gran aventura de Mortadelo y Filemón y El milagro de P. Tinto, los largometrajes de Javier Fesser; y también alcanzó popularidad por integrar los films de Álex de la Iglesia Crimen ferpecto, 800 balas, La comunidad y Muertos de risa. Asimismo, hizo un cameo en la comedia de Santiago Segura, Torrente 3.

"Eduardo, compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño, amigo querido. Buen viaje compañero", escribió el actor de Aquí no hay quien viva, Fernando Tejero, en su cuenta de Instagram para despedir a Gómez.

Por su parte, Álex de la Iglesia también dejó un sentido mensaje en Twitter. "Decías, 'el humor no tiene ni puta gracia'. Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia. Lo único en lo que creo y confío, es, precisamente, el humor, los momentos en los que nos divertimos juntos, y fui feliz a tu lado. Gracias, Eduardo", expresó el cineasta.

Según comunicaron fuentes cercanas a su entorno a Europa Press, el actor español habría fallecido tras una batalla contra el cáncer.