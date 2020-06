Natalie Pérez y la cuarentena sin novio: "Odio acostarme todos los días sola" Crédito: Instagram

Después de lanzar su nuevo tema "Te quiero y nada más", Natalie Pérez charló con Los ángeles de la mañana y, tras contar cómo pasa sus días en aislamiento, confesó que tiene muchas ganas de volver a enamorarse .

"Es algo muy raro para todos. Nadie está acostumbrado a estar encerrado, todo te afecta. Creo que es una oportunidad para desintoxicarnos de la rutina y volver a los vínculos esenciales. Los humanos estábamos bastante cómodos, hasta aburridos en el mundo. Este balde de agua fría nos descolocó a todos", comenzó a relatar, vía skype, la cantante.

Mientras asegura que se apoya en su hogar, sus vínculos y la música para transitar esta cuarentena, Pérez contó cómo pasa sus días: "Empecé una nueva disciplina, estoy estudiando piano. Más allá de que me puse a cocinar, ordenar, limpiar, coser cortinas... Estamos casi en el día 100 y necesito cosas que me inspiren".

Tras revelar que tenía programado lanzar su segundo disco en julio pero la pandemia retrasó todo, la cantante habló sobre su nuevo tema musical, que parece estar muy inspirada en su reciente ruptura amorosa: "'Te quiero y nada más' habla de una mujer que decide dejar a una persona y que vuelve a recuperar su universo, pero a la vez extraña cosas del otro. Es parte de este segundo disco que, si el coronavirus nos permite, saldrá a fin de año".

Protagonista de Casi feliz , una de las series más vistas de Netflix , la actriz habló de su experiencia al lado de Sebastián Wainraich: "Cuando uno hace un laburo con tanto esfuerzo, ganas y amor siempre hace fuerza para que le vaya bien. Por ahí se viene la segunda temporada, Sebas es muy talentoso y tiene algo muy lindo entre manos. Esperemos poder hacerlo", expresó.

Separada desde hace unos meses, Natalie confesó sus ganas de volver a enamorarse. "Soy re Susanita, me parece de las cosas más lindas que hay compartir con el otro. Odio acostarme todos los días sola", reveló sobre lo mucho que extraña estar en pareja. Sin embargo, enseguida fue interrumpida por Tefi Russo, la mujer del Pollo Álvarez que se encontraba para hablar sobre Expertos , su nuevo programa de cocina. "¿Te gustaría que te presentemos a alguien?", preguntó la chef, en complicidad con su marido.

"Amor no necesito porque tengo mucho amor en casa", explicó mientras mostraba a sus dos gatitos adoptados. "Pero la verdad es que nunca me presentaron chicos, hombres, machos. Por lo general, si me gusta, me gusta", respondió Pérez, sorprendida. Enseguida, la actriz y cantante advirtió el motivo por los cuales los hombres no se le acercan: "Nunca voy a estar cerrada al amor o a conocer a alguien, pero sí es real que los hombres generan una distancia ante una mujer independiente, emprendedora. Quizá eso asusta. Como diría Julia Roberts: 'Soy solo una chica que quiere gustar de un chico'".

Tras aclarar que le encantaría tener un matrimonio como el de Joaquín y Tefi, la flamante conductora de eltrece bromeó: "¿Podés creer que esté casado?", apoyándose en la fama de mujeriego del conductor. "Hace mil que lo conozco. ¿Vos crees que te agarraste un atorrante? Siempre me pareció un pibe súper educado y familiero. Aparte es un baboso con vos, a donde va habla de vos. Nos vimos una vez el año pasado grabando una publicidad y no paró de hablar de su mujer", señaló Pérez, tranquilizando a la cocinera.