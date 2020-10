Nazarena Vélez: "Hay cosas que hice y fueron innecesarias, pero no me arrepiento" Crédito: Captura de pantalla

21 de octubre de 2020 • 12:01

Alejada de los medios desde hace un tiempo (en parte por la pandemia, en parte por elección propia), Nazarena Vélez explicó las razones por las que en este momento de su vida elige el bajo perfil y confesó que nunca sintió pasión por su trabajo, sino que siempre lo hizo por dinero.

"Creo que estoy más grande y me pasaron un montón de cosas. La paso muy bien estando dentro de mi casa", comentó la actriz este martes en Los ángeles de la mañana. Y enseguida explicó los motivos por los cuales ya no se la ve tanto frente a cámaras: "Para mí esto siempre fue un medio para ganar plata. Es un trabajo que hago con mucho respeto pero no siento la pasión. Es más bien una salida monetaria. Si te digo que me quiero morir en un escenario es mentira, me gustaría morir en una playa de Dubai antes que chivando en las tablas", lanzó, entre risas.

Tras asegurar que aprendió mucho de Gerardo Sovofich, Nazarena habló de su visión empresarial. "A mí me gusta mucho la plata. Sabía que si me ponía en lolas en ShowMatch después venían ochenta shows. Hay cosas que veo que hice y fueron innecesarias pero no me arrepiento. De haberme peleado con Daniel [Agostini, su exmarido] en cámara sí me arrepiento, porque estaba el Chyno en el medio; después, de hecho, lo usó en nuestra contra", contó.

Acompañada por Barbie Pucheta, la productora -que empezó en el medio a los 14 años- advirtió que el caso de su hija es totalmente al revés. "A mí actuar me encanta. Para mí es una pasión. De hecho, a veces elijo qué hacer según si me gusta o no y mamá me dice que lo agarre por el dinero", señaló la joven, que rechazó ir al Cantando 2020 porque sentía que iba a ser "un papelón". "Quedaría muy expuesta con esta voz de pito", admitió con humor.

En cuanto a la crisis económica que trajo esta pandemia, Nazarena confesó que está viviendo de los ahorros de la temporada pasada. "Yo ya me hice un canal de YouTube y estoy produciendo una obra por streaming, Herman@s, que se estrena este viernes y en la que actúa Barbie. Mis ahorros son muy pocos y necesitaba ponerme a laburar por la plata y por mi cabeza", indicó.

No sólo están trabajando juntas en este proyecto, sino que madre e hija están conviviendo desde que arrancó la cuarentena bajo el mismo techo. "Estamos viviendo todos juntos. La estamos pasando bien, hubiese sido muy difícil no vernos durante estos siete meses. Lucas [Rodríguez, novio de Barbie] y Santiago [Camaño, novio de Nazarena] son dos personas muy buenas, cero conflictivas. Son los mediadores cada vez que pasa algo", indicó la joven, quien enseguida fue interrumpida por su madre: "Esta no sabés el carácter que tiene. Yo soy la que pido disculpas siempre aunque tenga razón".

Intentando justificar las peleas entre ambas, Barbie explicó: "Es que ella es muy del orden. Yo no tanto". Nuevamente Nazarena volvió a intervenir: "Ellos terminan de comer y tiran el plato en la pileta. Y no va. Yo soy otra, como madre soy una persona distinta", comentó ante la sorpresa del panel. "Pero que ella, teniendo su departamento, venga a pasar con nosotros y sus hermanos este tiempo es hermoso. Nosotras tenemos una relación de amistad, la estoy pasando muy bien con mis tres hijos en casa", señaló.

"El domingo fue un día de la madre re lindo porque vino el Chyno, y hacía mucho que no lo veía. Hace un año se fue a vivir con un amigo y estaba preocupada. De hecho, esta noche vamos a charlar con Daniel para ayudarlo con su trabajo. Él es un papá muy presente, se hace cargo de su hijo. Me encantaría que lo produzca, pero el Chyno es duro", remató al confirmar que también rechazó ir al Cantando con su padre.