Nicolás Vázquez y su papelón con Andrés Iniesta en una fiesta

¿Pregunta picante o plato asqueroso? Este mediodía, Nicolás Vázquez pasó por el piso de Flor de equipo y se animó al “cuestionario intragable”. Eterno remador, el actor contestó una a una las preguntas y sorprendió con algunas anécdotas muy graciosas: desde cuál fue la mayor puesta en escena para conquistar a una chica hasta su papelón con el futbolista español Andrés Iniesta.

“¿Cuál fue la mayor puesta en escena para conquistar a alguien?”, preguntó Florencia Peña al iniciar el juego. Inmediatamente, el protagonista de Una semana nada más recordó una serenata romántica en su adolescencia. “No lo hice con Gime [Accardi] ni con mis últimas ex, fue con mi primera novia. Estaba de moda JAF, así que me vestí de él, me pare en la puerta de su casa con un cassette y le cante: ‘Es tarde a la noche...’”, entonó ante las carcajadas de todo el panel.

Tras recordar cómo conoció a Lionel Messi (se sacó una foto en un hotel y el futbolista le declaró que era fan de su humor), Vázquez reveló su fanatismo por Andrés Iniesta y confesó un papelón que vivió con el deportista años atrás. “Estaba en una fiesta con los Messi después de una final de la Champions League, le había ganado el Barça a la Juventus. Yo estaba muerto viendo a los mejores jugadores del mundo festejar. Para mí el número 2 del mundo es Iniesta, pero yo no soy de pedir fotos. A las seis de la mañana, ya copeteado (me había tomado cinco cuba libres), Gime me dice: ‘¿Ese no es Iniesta? Andá y sacate una foto’. Cuestión que voy y de lo torpe, le pego a la mesa y le tiro todo el trago que estaba tomando en la pelvis”, recordó, entre risas, mientras mostraban la foto donde claramente se lo veía al jugador con todo el pantalón mojado.

Fanático del fútbol, el productor y actor aseguró que se fue a probar a River Plate (el club de sus amores), pero que no quedó a pesar de haber metido un gol. “Acepto la vida que tengo, siento que todo está predestinado, que las cosas se consiguen a fuerza de laburo. Cuando fui a probarme me fue muy bien, entro y meto un gol. Le digo a mi viejo andá firmando porque agrandado es poco.... Cuando tienen que elegir, me pasaron por alto”, comentó al tiempo que aclaró que no se arrepiente de su presente laboral.

“Contanos esa situación en la que te aprovechaste de ser famoso para tener un beneficio”, lanzó la conductora siguiendo con el juego. “Me pasó en el mundial de Rusia. Mirá que con Chiquititas nos conocen en todo el mundo, pero ahí nadie. No saben la cantidad de gente que había, queríamos ir a comer a un lugar que había muy buena carne y le dije a mi mejor amigo vamos a chapear. Decile que soy un actor de la Argentina, mostrale mis redes, que vea que tengo muchos seguidores”, contó con mucha vergüenza.

Ante la intriga del panel por saber cómo terminó la historia, el marido de Accardi continuó con su relato. “Estaban todas las familias de los jugadores, pasaban los pedazos de carne por delante nuestro, yo me hacía el que no me interesaba. Fueron, chequearon y en un minuto había una mesa increíble para nosotros. Obvio que pagamos, pero nos quedamos hasta el cierre con los mozos cantando”, relató casi llorando de risa.

LA NACION