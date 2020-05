Nicolás Wiñazki durísimo contra Verónica Lozano y Jorge Rial: "¿Hay un nuevo 678?" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 13:23

Tras la burla de Verónica Lozano por un comentario de Nicolás Wiñazki sobre la extensión de la cuarentena, el periodista de TN volvió a hablar en Los ángeles de la mañana . Mientras confesó que la reacción de la conductora de Corta por Lozano lo tomó por sorpresa, también hizo referencia a las críticas de Jorge Rial por haber entrevistado a Susana Giménez luego de su viaje a Uruguay.

"¿Qué pasó con tu sobrina?", preguntó Ángel de Brito ni bien saludó a su entrevistado. Sorprendido por la repercusión que tuvo el tema en los medios, respondió: "Nada, no pude conocerla. Está divina, creciendo, haciendo lío. Estoy muy asombrado con la repercusión que tomó esto. Yo hice preguntas lógicas sobre lo que le pasa a todo el mundo, y me pregunté simplemente hasta cuándo va a seguir todo esto".

En cuanto a la burla de Lozano, opinó: "Me sorprendió porque ella es psicóloga. No sé por qué reaccionó así, capaz que le afectó la cuarentena. Cuando lo vi me quedé helado". Ante la pregunta del conductor sobre si su actitud tendrá que ver con los informes de corrupción que el periodista hizo alguna vez sobre los negocios del marido de Lozano, Jorge "Corcho" Rodríguez , reflexionó: "No sé, eso tendría que responderlo ella. Me los he cruzado en algún Martín Fierro y siempre hemos tenido buena onda, por eso me sorprendió. Es muy loco que se ataque a alguien por la persona y no por los argumentos, que no se pueda debatir realmente".

Por último, y antes de realizar un análisis sobre la situación política y económica del país en plena pandemia, Wiñazki se refirió a las críticas de Rial por haber entrevistado a Susana Giménez tras su viaje a Uruguay . "Me parece que lo está haciendo con un montón de periodistas. ¿Hay un nuevo 678 ?", preguntó con ironía. Y luego concluyó: "Está pasando que hay mucha gente viendo qué hacen otros periodistas, y mucha gente del espectáculo que está hablando de los medios con un discurso politizado".