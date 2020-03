Nicole Neumann se quejó de lo complicado que es cocinar para sus compañeros de Nosotros a la mañana Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020 • 11:11

Nicole Neumann invitó a sus compañeros de Nosotros a la mañana , que conducen el Pollo Joaquín Álvarez y Sandra Borghi, a cenar a su casa . La cita es el viernes a la noche y la modelo prometió cocinar ricos platos veganos, algo que, al parecer, no convence del todo a sus comensales.

La asistencia, parece, será perfecta y a los conductores se les suman el resto de los panelistas del ciclo de eltrece. Nicole -que es muy buena anfitriona, tal como demostró en su paso por Divina Comida - igualmente se quejó: "Nunca tuve tantas restricciones para cocinar. Tommy no come nada, ni lácteos, ni harinas, ni azúcares. Y me hinchan a mí por ser vegana. Te voy a hacer calabacitas al horno". Sin embargo, Dente no quedó conforme. "¿Qué tipo de calabacitas?", quiso saber, al tiempo que aclaró que tampoco come gelatinas, como Nicole. "Están hechas a base de huesos animales aunque ahora son de algo peor", explicó.

En ese momento, el abogado Fernando Burlando estaba desde un móvil, y se autoinvitó a la cena. "Voy con Barbie [Franco, su novia]", avisó. Nicole, entonces, fue clara: "No, es sin pareja. Estás invitado pero sin Barbie. Es en casa y el menú es el de Tomito, que no come nada", explicó entre risas. Además, la modelo dijo que hoy mismo empieza a cocinar y que se va a esmerar, aunque todas serán libres de crueldad animal.

Habrá que esperar a los comentarios que los comensales hagan el lunes en el programa. ¿Se llevará Nicole un buen puntaje de parte de sus compañeros?