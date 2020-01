Nicole Neumann contó que un misterioso galán italiano la contactó por Instagram

La modelo se refirió también a la frase de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez que generó polémica Crédito: Instagram

"Me escribió un italiano por Instagram, pero no lo conozco ni sé quién es. Estaba viendo fotos, para saber de quién se trata", confesó Nicole Neumann en Los ángeles de la mañana. Y enseguida aclaró con picardía: "No hablo de mi vida privada. La paso bien, me divierto, de eso se trata la vida. Cuando uno quiere que las cosas no se sepan, se puede hacer en privado".

La panelista de Nosotros a la mañana también se refirió a los dichos de Benjamín Vicuña, que en el estreno de su nueva película en Chile, dijo que la China Suárez es la mujer de su vida y muchos entendieron su declaración como un "ninguneo" a Pampita Ardohain. "La China también le dio una hija. Está hablando de su presente. No tengo ni idea, pero opino porque me lo preguntan. No veo retorcido lo que dijo", aseguró.

"¿Te molestaría que Fabián Cubero hiciera esa misma declaración y dijera que Mica Viciconte es la mujer de su vida?", inquirió entonces el cronista. "Fue mi compañero durante diez años, tenemos tres hijas y voy a estar ligada a él toda la vida. Vamos a tener fiestas de 15, casamientos, seguramente nietos. Hoy no es el hombre de mi vida pero lo fue durante diez años. No me molestaría que dijera eso de su actual pareja. Es lo lógico", respondió ella, lejos de polemizar.

Finalmente, Neumann habló sobre el último escándalo que tuvo con Cubero, quien contó que fue a buscar a sus hijas para llevarlas con su familia a Mar del Plata y no pudo dar con ellas. "Esos dos días me los compensó la ley. Hay que hacer menos circo. Y mucho menos con mis hijas en el medio", declaró entonces, muy terminante.