Tras asegurar que fue un mal entendido, Nicole Neumann le respondió a Susana Giménez en Nosotros a la mañana

Tras la polémica desatada luego de que devolviera al criadero a su perrita Rita , Susana Giménez rompió el silencio en Intrusos y apuntó contra Nicole Neumann , una de las que la criticó por su accionar días atrás . "Otra estúpida. No somos amigas pero sabe que soy fanática de los perros, como ella. Sé que alguien le dice que salga a matarme y lo hace porque no sabe nada de televisión. En 33 años que hago televisión siempre pido que averigüen bien porque no me gusta hablar de la gente 'al cuete'. Nunca abandonaría a un perro", dijo la diva de los teléfonos, sin vueltas.

Sin embargo, su descargo contra la modelo no terminó ahí: "¿Y dónde quieren que la compre en una farmacia? Que se meta en su vida con sus perros, si a ella le gusta tener 200 perros vagabundos que los tenga", agregó en referencia a las criticas que recibió por comprar en criaderos en lugar de adoptar un perro de la calle. Mientras aseguró que nunca entrevistó a Nicole en su programa -"sólo estuvo en un sketch y participó de un segmento de juegos"- la conductora desmintió que la modelo haya sido tema de conversación entre ella y su amigo Facundo Moyano (ex pareja de Nicole), alguna vez.

Esta mañana, como era de esperarse, Neumann le respondió a Susana en Nosotros a la mañana : "Vamos por partes. Me parece que hay una cizaña en cómo la gente le transmite las cosas (...). Hubiera sido bueno que ella lo escuche de mi boca. Yo la adoro y la admiro", comenzó la modelo sorprendida por su reacción. Y enseguida advirtió que fue entrevistada por la conductora en más de una oportunidad: "Me entrevistó un montón de veces, si entran a YouTube lo van a ver. De hecho, cuando me separé la primera vez me pagaron para que dé ahí la primer entrevista. También, estuve con Fabián (Cubero) y las chicas en su living", aclaró desmintiendo a la diva.

"Nunca dije nada ni la critiqué por haber comprado en un criadero, yo soy pro adopción pero me parece bárbaro si quiere hacerlo. Hablé de lo que yo pienso y siento cuando uno adopta un cachorro. Entiendo que la gente está medio a flor de piel con la pandemia, sino nunca entendería esta reacción. Está todo el mundo alterado, susceptible, cansado de estar encerrado, es entendible. Siempre me pareció una genia y la admiro", volvió a repetir intentando justificar su accionar.

Tras aclarar que no vio en vivo Intrusos, la panelista del ciclo de eltrece confesó que escucharlo de su boca fue más fuerte que lo que le contaron: "Estaba haciendo la tarea con mi hija, así que no estaba viendo tele. Me llama mi mamá y me dice: '¿Estás viendo?' Cuando me contó, les juro que no lo podía creer. Igual al verlo, suena peor de lo que me lo contó", indicó, entre risas.

Mientras aseguró que le encantaría hablar personalmente con ella para aclarar la situación, expresó: "La realidad es que son cosas que yo no dije. Tradujeron con mucha cizaña mi opinión, de hecho recalqué que Susana ama los perros. No tengo drama en llamarla o mandarle un mensaje para explicarle cómo fueron las cosas. Me encantaría poder charlar con ella porque siempre que fui a su programa la pasé muy bien. Es la número uno y la admiro".

Por último, la modelo hizo referencia a su comentario en torno a Facundo Moyano y desmintió que haya existido una relación amorosa entre la conductora y el político: "Me parece que no tiene nada que ver, lo traen a Facundo a cuento porque suma. Eso es un mito, ellos tienen una gran amistad pero nunca pasó nada", concluyó restándole importancia al tema.